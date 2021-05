La inseguridad en Córdoba transgrede confinamientos totales y también, las leyes de la física. Y es que, un robo increíble ocurrió en la ciudad de Alta Gracia, cuando delincuentes robaron de una vivienda un portón de seis metros de largo sin que los vecinos se alertaran.

El hecho ocurrió, más precisamente, en un terreno de barrio Villa Camiares. En el lugar, Roberto Rivera está construyendo una vivienda, aunque todavía no vive en el lugar. Consultado por el medio Mi Valle, Rivera compartió que el portón no estaba colocado pero que se encontraba dentro de la propiedad “entre la casa y una parte de la tapia”.

Robaron un portón de seis metros, en un domicilio de Alta Gracia. Mi Valle

El vecino altagraciense dijo: “Lo íbamos a colocar en los próximos días y me llevo la sorpresa de que un vecino me avisa que lo habían sustraído. El cree que hace por lo menos dos días, que fue cuando se dió cuenta, ya que yo hacía 15 días que no iba para la ciudad”.

La sorpresa, por la magnitud del robo, también fue de los vecinos, quien aseguran que la propiedad se encuentra en una de las zonas más habitadas del barrio.

El portón mide 6 metros de largo y 1.95 de alto, algo realmente imposible de llevar fácilmente: “Tiene un buen peso, para llevarlo lo tuve que hacer en un camión y lo cargamos entre seis personas. Increíble pero real, se lo llevaron”, manifiestó Rivera.

El medio aseguró que los delitos se han incrementado en la ciudad, y tiene a los vecinos en alerta constantemente. Sin embargo, este hecho en particular, parece haber sido planeado a la perfección ya que ningún vecino vió ni escuchó nada.