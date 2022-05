Días atrás un incendio devoró una vivienda en Monte Cristo. Las llamas quemaron por completo la casa y el negocio que funcionaban en el lugar. Todo parecía ser un infortunio pero, ahora, sospechan que el inicio del foco haya sido intencional.

Sol perdió su casa y fuente de trabajo. Al momento del incendio se encontraba en la ciudad de Córdoba. Tras enterarse, volvió de inmediato a su vivienda de calle 4 de febrero al 500 de barrio Alfonsina Storni. Al llegar, estaba su expareja quien debió ser asistido por inhalación de monóxido.

El hombre no vivía en el lugar, ya que no se encontraban en pareja con Sol desde hace unos meses. Sin embargo, argumentó que se encontraba allí para rescatar a la perrita de la mujer que había quedado atrapada.

Un mensaje que dejó sospechas

Según precisó La Voz, Sol recordó el mensaje que su expareja le había mandado horas antes del incendio y lo denunció por violencia de género. “En el mensaje él me dijo que ‘ya lo había intentado una vez en el sur y que ahora sí lo haría’”, haciendo referencia a un intento de suicidio que había tenido en otra oportunidad.

El mensaje se lo envió pasadas las 14 y el incendio fue a las 16. “Yo no te puedo decir si fue él o no, pero yo tengo que protegerme porque hubo situaciones de violencia, solo que yo no quería llegar a la instancia de la denuncia. Con esto (el incendio) pedí rápido medidas de protección y el juzgado de violencia establecieron una restricción de acercamiento por tres meses”, aclaró.

Pedido de solidaridad

Tras el hecho, a Sol no le quedó nada ni su vivienda ni su fuente de trabajo. “Me quedé con lo puesto. No tengo nada, ni siquiera tengo trabajo para empezar a levantar de nuevo la casa, que yo alquilaba. Ya tengo gente que se ofreció para ayudarme con la mano de obra pero lo más caro son los materiales y eso estoy pidiendo para poder salir adelante”, dijo.

Por ahora está alojándose en la casa de una conocida pero necesita con urgencia un lugar donde poder vivir y trabajar para reconstruir la casa. Por ello compartió su CBU para quienes puedan ayudarla: 0110371530037183319633, Alias: sol.78.Nacion, del Banco Nación.

Las causas del siniestro son investigadas por personal de bomberos y de la Policía Judicial.