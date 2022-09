Imputaron por abuso sexual al director del Hospital de Niños de Córdoba

Juan Ledesma, director del Hospital de Niños de Córdoba, fue imputado por abuso sexual contra su expareja. Sin embargo, el exlíder del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) permanece en libertad bajo fianza.

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, ordenó la imputación contra Ledesma, según detalló El Doce. El funcionario cordobés fue acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una mujer con quien mantuvo una relación durante 13 años.

La denuncia se conoció en el mes de enero, cuando la mujer acusó a Ledesma de haberla forzado a mantener una relación sexual. El hecho habría ocurrido a fines del 2021, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la víctima, pese a que ya no estaban en pareja, y la sometió.

“Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte. Me forzó a tener relaciones sexuales”, dijo en su momento a El Doce. Si bien Ledesma perdió notoriedad pública, nunca dejó su cargo en el nosocomio cordobés. Incluso, tras la imputación, no se informó su apartamiento del cargo.