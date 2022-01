El director del Hospital de Niños y titular del COE de la Provincia de Córdoba, Juan Ledesma, fue denunciado por su ex pareja, quien lo acusa de haberla forzado a una relación sexual sin su consentimiento, el lunes de la semana pasada.

La gravísima denuncia fue presentada por quien fue pareja del importante funcionario provincial durante 13 años, hasta que la relación terminó a inicios de 2021, contó la denunciante.

Sobre el tema, la mujer dijo este martes que Ledesma se presentó en su departamento, el lunes 27 de diciembre, a más de 10 meses de haber finalizado la relación: “Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte”, declaró en diálogo con El Doce.

Continuando con su relato, expresó: “Me forzó a tener relaciones sexuales”, aseguró al tiempo que dijo que “estábamos en mi habitación, él utilizaba su fuerza y me apretaba fuerte las piernas, como que me mordía, me hacía doler”, dijo.

“Me dijo que yo era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento”, denunció la mujer.