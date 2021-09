Una nueva “Marcha de las Piedras” se realizará en Córdoba, como un símbolo de conmemoración de las víctimas fatales por Covid-19. La movilización está programada para el sábado 4 de septiembre a las 16 en el Paseo del Buenos Pastor.

//Mirá también: Córdoba homenajeará a víctimas de Covid-19: “Es la manifestación pública del dolor de la gente”

Como lo harán diferentes puntos del país, la provincia también se sumará a la jornada de homenaje. El encuentro invita a que la comunidad pueda acercar su piedra con el nombre escrito del familiar, amigo o conocido fallecido por Covid-19, que quiera recordar.

“A aquellas personas que no pudimos despedir, abrazar y acompañar hasta el último momento, dejando sus nombres escritos en piedra para no olvidar”, expresan los organizadores de esta nueva Marcha de las Piedras.

A su vez, desde la organización recordaron que quienes asistan deberán contar con las medidas sanitarias correspondientes: utilización de barbijos y distanciamiento social.

Un espacio para recordar víctimas del Covid-19

En agosto, la Legislatura de Córdoba aprobó la creación de un espacio en la ciudad para conmemorar a las víctimas fatales de Covid-19. Así como lo hizo Buenos Aires, la provincia declaró de interés legislativo la Marcha de las Piedras y dispuso de un lugar físico para realizar un homenaje.

//Mirá también: “Marcha de las piedras”: el Gobierno las llevó a un patio de la Casa Rosada y armó un espacio de memoria

La propuesta fue presentada por el legislador de la UCR, Marcelo Cossar, quien argumentó: “Dejar escrito en piedra lo que no debe ser borrado de la memoria en el duelo colectivo, lo que no puede pasar como si nada: los nombres, las personas, la vida de los seres queridos que ya no están. Es la manifestación pública del dolor de la gente con un profundo simbolismo”.

Por el momento, no se sabe dónde se ubicará este memorial pero ya recibió la aprobación unánime de la Unicameral para que pueda ser construido en Córdoba.