Iban a comer un asado en Córdoba, pero un grave incidente canceló los planes y su reacción se hizo viral

Un grupo de amigos de Córdoba se iba a reunir a comer un asado el pasado martes 18 de julio para celebrar un cumpleaños en la semana del Día del Amigo. Sin embargo, un grave incendio canceló los planes y su reacción por el grupo de Whatsapp se hizo viral.

“Nos íbamos a juntar a comer un asado con los pibes y pasó esto”, inicia la producción que hizo uno de los jóvenes que grabó la pantalla de su celular. Allí, se puede ver la sucesión de eventos desafortunados que comenzó con un audio de “Gordo Pipo” pidiendo “una mano para el viento que está re loco”.

Sin embargo, en los segundos finales del mensaje alertó: ”Se prendió fuego una palmera”. Y envió una serie de videos demostrando que no era una broma. En paralelo, se escucha la voz de “Pipo” transmitiendo tranquilidad ante la inminente llegada de los bomberos en la ciudad de Alta Gracia.

SE IBAN A JUNTAR A COMER UN ASADO, PERO UN INCENDIO EN EL PATIO DE SU CASA ARRUINÓ LOS PLANES

Minutos más tarde, otro integrante del grupo llegó “al lugar de los hechos” en avenida Sarmiento al 300 y registró el arribo de los uniformados. De un minuto para el otro, los trabajadores comenzaron a contener el incendio desatado en el patio de la casa del asador que estaba “indignado” por lo ocurrido.

Finalmente, el siniestro no pasó a mayores ya que no se informaron víctimas fatales ni heridos de gravedad y el grupo de amigos comió el asado a las 2 del miércoles 19. No obstante, cerraron la jornada con una torta en honor a la fecha. El video se viralizó a través de Instagram gracias a la cuenta @cordobeculiau.