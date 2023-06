Habló la hija de la mujer asesinada por su expareja en Cruz del Eje: “Ella me preparó para este momento”

Evelia Zárate sufrió un disparo en la cabeza este miércoles tras discutir con su expareja en la localidad de Cruz del Eje. El hombre ya había tenido una orden de restricción años atrás por violencia. La mujer permanecía en grave estado de salud y finalmente, este jueves los médicos constataron su deceso.

Tras la dura noticia, la hija de la víctima dialogó con El Doce y detalló que los hechos de violencia de género estaban constatados desde hacía varios años en la Justicia. “Tengo que ser fuerte por mis hermanos y mis hijas, tengo que poner los pies sobre la tierra por ellos”, lamentó la joven.

“Mi mamá me enseñó a luchar y a ser como soy. Creo que esto estaba escrito y me preparó para ese momento”, expresó. La joven contó que cuando llegó al nosocomio donde estaba internada la madre, los médicos le dijeron que “su cerebro no iba a ser igual”.

“Fue todo muy rápido, la dañó completamente. Ya venía esto desde hacía tiempo. Falló todo”, concluyó consternada la hija de la víctima.

CÓMO FUE EL FEMICIDIO DE ELVIRA ZÁRATE EN CRUZ DEL EJE

El femicidio ocurrió en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Bailen de la mencionada localidad, cuando Fernando Heredia, de 50 años, le disparó con arma en la cabeza. Una vecina alertó a los oficiales sobre el hecho y al llegar un servicio de emergencias la víctima fue trasladada al hospital Aurelio Crespo.

Sin embargo, al ser una paciente neurocrítica, la movilizaron hacia el nosocomio Domingo Funes. En el centro de salud constataron un orificio de entrada del proyectil y que su cuadro era gravísimo. Finalmente, este jueves, los médicos constataron que tenía “muerte cerebral”.

El femicida intentó huir luego de efectuar el hecho y fue encontrado en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus de Cruz del Eje. Ahora, el hombre permanece bajo custodia policial en el complejo carcelario Andrés Abregú donde quedó a disposición de la Justicia.