Guido Herrera y Andrés Fassi hablaron sobre la clasificación de Talleres a cuartos en Copa Argentina

Era todo festejo el vestuario de Talleres en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La T había eliminado a Colón por penales y así clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina que hace dos ediciones lo tiene como subcampeón esperando que la tercera sea la vencida.

El primero en hablar fue el héroe de la tarde: Guido Herrera. El capitán y arquero albiazul fue generoso con el equipo: “Orgulloso por el grupo que somos. No era fácil y no hicimos un primer tiempo bueno. Yo cometí un penal; gracias a Dios, lo erró. No estuvimos precisos, no marcamos como teníamos que marcar y lo sufrimos”.

Talleres superó en Mendoza a Colón, por penales, y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

Luego remarcó: “El equipo, después, se repuso y ese es el Talleres que somos. Después, nos empatan de un lateral, pero estos partidos realmente lo que importa es ganar y el análisis queda un poco de lado. Es pasar porque no hay mañana”.

🏆 #CopaJugador



De la mano de #Kazaró presentamos la figura del partido: GUIDO GABRIEL HERRERA ⚔️

Sobre el hecho de haber atajado dos penales en la serie, el cuidapalos fue humilde reconociendo a Gustavo Irusta, el entrenador de arqueros de la T: “Dáselo al “Mono” Irusta (al premio por figura que entrega la TV oficial). Háganle una nota al entrenador de arqueros nuestro. Confío mucho en él, confiamos todos los arqueros mucho en él. Sabía que lo íbamos a ganar porque me dijo a dónde tirarme y le debo todo a él”.

Andrés Fassi muy contento por el triunfo y el apoyo a Talleres

Luego, en las tribunas el que habló fue Andrés Fassi. El presidente de la T se refirió al partido que ganó la T a Colón y dijo: “Esto es fútbol. Hoy enfrentamos a un rival muy duro, que hizo bien las cosas y Talleres largamente lo superó, sobre todo el segundo tiempo. Nos fuimos con bronca a los penales porque no eramos merecedores por lo que había pasado en el campo de juego”.

La alegría de Andrés Fassi, tras la clasificación de Talleres a cuartos de final de la Copa Argentina, en Mendoza. (La Voz) Foto: La voz

Y añadió: “Luego apareció esa entereza de Guido, esa entereza de la gente apoyando en todo momento. Una enorme alegría. A seguir, seguimos vivos en Copa Argentina y a pensar en Central”.

Párrafo aparte mereció la convocatoria que tuvo la T en Mendoza. El presidente albiazul lo reconoció: “La gente de Talleres es increíble, increíble. Van a todos lados. Pensábamos que íbamos a jugar a estadio vacío por el día y la hora donde nos pusieron. Pero son increíbles. Es lo lindo de todo esto, darles una alegría”.