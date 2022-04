Talleres finalmente logró una importantísima victoria este miércoles por la noche ante River, en el estadio Mario Alberto Kempes. Federico Girotti y Diego Valoyes, el autor del gol de la victoria, valoraron los tres puntos conseguidos y reconocieron que les dará confianza para lo que se viene.

El “9″ tuvo una chance clara para aumentar el marcador, pero su tiro se fue desviado por encima del travesaño. “Se la quise cruzar, me dejo el palo descubierto y el que venia atrás me desestabiliza. Una lastima me hubiera gustado hacer el gol”, reconoció Girotti.

Por otra parte, el ex River también confesó que le dio tips a sus actuales compañeros para jugarle al equipo de Marcelo Gallardo. “Planteamos el partido para intentar quitarles el circuito de juego. Los conocía, les di un par de tips y por suerte funcionó”. Aún así, destacó: “Fue muy lindo encontrarme con mis excompañeros. Pero por suerte en Córdoba encontré un grupo bárbaro y vamos a tirar todos para el mismo lado”.

Valoyes, el gol y lo que se le viene a Talleres

El gol de Diego Valoyes debe haber sido uno de los más gritados por los hinchas. Es que sirvió para sacarse “la mufa” y que la “T” vuelva a la victoria. “Fue un lindo gol y darle gracias a Dios por este lindo triunfo que lo necesitábamos y lo veníamos buscando”, declaró la “Pantera”.

Y remarcó “La verdad ha sido muy importante porque lo veníamos buscando y nos permite agarrar confianza para esperar lo que se venga”.