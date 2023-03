Gastón Lodico, sobre el triunfo de Instituto ante Boca en La Bombonera: “Salimos a jugar de igual a igual”

Instituto se impuso ante Boca en La Bombonera con un contundente 3 a 2 que está en boca de todos los medios deportivos nacionales. En este marco, el volante Gastón Lodico analizó el triunfo y aseguró: “Salimos a jugar de igual a igual”.

En la previa del encuentro, el entrenador albirrojo, Lucas Bovaglio, dijo que este tipo de encuentros pueden cambiar la carrera de un jugador. El mediocampista de 24 años aseguró que consiguieron una victoria importante y algo muy lindo para el club.

Con su festejo, los albirrojos enmudecieron La Bombonera. Instituto logró un triunfo histórico frente a Boca y a domicilio. Foto: Federico López Claro

Sobre el planteo inteligente del cotejo en si, el joven reveló que en la semana analizaron dónde atacar y qué precauciones tomar. “Creo que atacamos cuando teníamos que hacerlo, fuimos sólidos defensivamente y golpeamos en los momentos justos y mantuvimos la diferencia”, ponderó.

Lucas Bovaglio y un gran planteo para el duelo contra Boca. Foto: Federico López Claro

Por otro lado, el partido tuvo un final polémico con la jugada que finalmente no terminó en el penal que podría haber derivado en un 3 a 3. Sobre esa jugada, el atleta dijo que no vio bien la jugada y todavía no sabe si fue falta o no.

Jorge Baliño se mantuvo firme con su decisión de no sancionar penal para Boca frente a Instituto. (TyC Sports). Foto: TyC Sports

El clásico que se viene en Alta Córdoba

Sin embargo, el plantel tiene los pies sobre la tierra y ya tiene “la cabeza en el rival importante que se viene”, indicó el volante líder en recuperaciones en lo que va de la Liga Profesional 2023. Los gloriosos y Talleres se verán las caras el domingo 2 de abril en Alta Córdoba.

“Hay una idea que seguimos al pie de la letra y la confianza entre cuerpo técnico y jugadores es mutua”, explicó Lodico. Por último, aseveró que confiarán en “las armas” que les dieron el triunfo en cancha del xeneize y no se confiarán de las dos derrotas al hilo de los de Jardín Espinoza porque “los clásicos son algo aparte”.