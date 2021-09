En las últimas horas se hizo pública la desesperante situación de Silvia Corradi, una mujer cordobesa de 71 años que no puede viajar a Francia a visitar a su hija con cáncer, por haber sido vacunada con Sputnik V. Es que, esa fórmula aún no fue aprobada por la Unión Europea.

“En la desesperación, empecé a tramitar a través de ICANA la visa para ir a vacunarme a Estados Unidos, pero me dieron un plazo de 14 meses para darme el turno y encima ahora Biden definió que no entra más nadie que no tenga las tres vacunas que ellos admiten”, lamentó la mujer en diálogo con Infobae. Y agregó: “Me conecté también con el Consulado Francés pero no tuve respuesta”.

En esta línea, Corradi contó que la salud de su hija se encuentra muy comprometida. Es que María de la Paz Alonso sufre un cáncer de huesos que la tiene postrada a la cama. “Ella está con dolores horrorosos, anémica, muy flaquita. Por más que pueda hacer un zoom todos los días, a mi me destroza el alma verla en la camarita tirada en la cama”, señaló la madre.

La mujer aseguró también que hace dos años que no puede visitar a su hija ni a sus nietos ya que antes de que empiece a regir el actual Certificado de Covid Europeo, las restricciones locales no le permitieron salir del país.

Cabe destacar que el Secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, descartó el ingreso de personas que hubiesen recibido la vacuna rusa Sputnik o la china Sinopharm porque asegura “no estamos seguros de su protección”.