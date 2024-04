Franco García, rival de Talleres en Chile: “No creo que lleguen golpeados, vienen con todo”

Talleres cambia el chip y va por un triunfo en Chile que lo ponga con un pie y medio en octavos de final de Copa Libertadores. Este jueves a las 19.30, hora argentina, enfrentará al Cobresal, que cuenta con los cordobeses Leandro Requena, arquero surgido en el club de barrio Jardín, y Franco García, ex Racing de Nueva Italia.

“Estuvimos viendo el partido con Independiente, son situaciones diferentes. Ellos van a venir con otra mentalidad, no creo que estén golpeados animicamente porque la Copa Libertadores es un gran objetivo también. Van a venir con todo”, anticipó el “Wachi” García en De la cancha al living, por canal Showport, respecto a la no clasificación de Talleres a cuartos de Copa de la Liga.

Franco "Wachi" García, delantero cordobés del Cobresal de Chile. (Prensa Cobresal).

“Es un equipo con mucha jerarquía, con jugadores de experiencia. Son intensos, hacen bien las transiciones tenemos que cuidarnos de todo porque juegan bien sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Nosotros estamos capacitados para hacerles un gran partido, porque también nos jugamos mucho”, analizó.

“Ya me mandaron muchos mensajes desde Córdoba, de gente que viene a ver el partido, y muchos lo verán por televisión. La Copa Libertadores es una vidriera inmensa, venimos de jugar contra un grande como San Pablo, y ahora nos toca enfrentar a Talleres, que es de los principales equipos de la ciudad y del interior”, resaltó.

EL RIVAL QUE ESPERA A TALLERES, Y LA CANCHA DONDE JUGARÁ

“No arrancamos de la mejor manera en el campeonato nacional, y lo estamos revirtiendo. La noche del Independiente-Talleres le ganamos 3-0 al Copiapó y cortamos una mala racha”, se ilusionó el “Wachi” García con el Cobresal, que el sábado pasado igualó 2-2 con el Nublense. En la Libertadores arrancó con empate ante Barcelona de Ecuador como local y derrota frente al San Pablo en le Morumbí.

“El estadio donde vamos a jugar está en la altura (2.260 metros sobre el nivel del mar), y le dicen “el más grande del mundo” porque tiene más capacidad que habitantes la ciudad. Entran unas 15 mil personas, y allí viven seis o siete mil personas”, explicó el ex Racing.

“Jugar la Copa Libertadores es el sueño de todo futbolista, sobre todo para mí que vengo desde abajo, y lo estoy cumpliendo. Acá el técnico me hace jugar más adelantado, casi de delantero, y me siento cómodo. Me adapté rápido tanto a la liga como al club y al pueblo. Fue un año fantástico. Uno vino con grandes expectativas para cumplir importantes objetivos, vine con hambre de gloria. No soy conformista y quiero seguir progresando”, aseguró.

EL RECUERDO DE RACING Y OTRO CLUB DE CÓRDOBA PARA EL REGRESO

“Lo sigo a Racing, tiene jugadores como para pelear más arriba, pero los resultados no se le estaban dando. Con el cambio de técnico y la llegada de (Juan Carlos) Olave mejoró, se hizo más sólido”, destacó el Wachi García, figura en el ascenso de la Academia a la Primera Nacional en 2022. Lo que lo llevó a ser observado por otros clubes de la ciudad, caso Belgrano, también por su buen presente en Chile.