“Entramos un poco dormidos, nos vamos con la sensación de que pudimos haber hecho más. En el segundo tiempo salimos como tendríamos que haber estado al principio”. Derecho al grano, como cuando juega, Federico Navarro analizó el empate 1 a 1 con Atlético Tucumán, que por ahora deja puntero a Talleres en la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.

“Vamos a seguir partido a partido y de esa manera conseguiremos cosas. Me sentí muy bien, gracias a mis compañeros que me apoyan cuando las cosas no salen. Estoy agradecido a ellos”, agregó el juvenil volante central de 19 años.

Elegido en la transmisión como figura de la noche, también respondió sobre ser una especie de heredero de Pablo Guiñazú. “Es un placer usar la camiseta que dejó el Cholo, hizo algo importante en el club y es un orgullo”, remarcó.

A Navarro también le tocó la difícil misión de ocupar el lugar que dejó vacante el rendidor Andrés Cubas, uno de los más destacados en la pasada Superliga. Y además de ser titular en todos los partidos de la Copa, siempre se destacó en el rendimiento.