El 7 de mayo de 1919 nació María Eva Duarte, por su lucha social y convicciones luego pasaría a la memoria colectiva de Argentina. Si aquel 26 de junio de 1952 ese cáncer diagnosticado meses antes no hubiera terminado con su vida, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, hoy estaría cumpliendo 102 años.

Para recordarla el cordobés Cacho Piña compuso hace tiempo un tango que la recuerda y que cuenta parte de su historia. Incluso este tema surgió para sacar de la escena la ópera-rock “Evita”, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, y brindar una nueva imagen de Eva Perón.

“Evita es una figura. A ella le compongo este tango porque veíamos que en los lugares donde se hablaba de Evita era por la opera-rock donde no la dejaban bien parada. No quiero decir los términos que se utilizaban. Hablando con un productor español se me ocurrió hacer un tango con mi visión o una visión argentina de quién fue Eva Perón”, arranca explicando Cacho Piña a Vía Córdoba.

Por eso este tango arranca con una especia de descripción de lo que siente el autor: “Esa mujer encontrará pronto el camino que la llevará a ser bandera de un pueblo y para el pueblo, flamear. Con sentimiento y con coraje, con tu presencia todo lo cambiaste. Y sos la voz de los que no tenían voz y sos justicia, lealtad y compasión. Fuiste justicia entre la injusticia a puro golpe y amor”.

“Tu imagen esta presente, agua cristalina imposible de enturbiar. La historia no tiene memoria pero nuestra gente te rescatará. La única reina argentina, reina de lucha y bondad”, continúa la letra

Como este tema surge con la idea de desterrar y dar una nueva perspectiva de la quedaba la ópera-rock, comenzó a circular en Europa y a sonar cada vez más. “Es muy conocido y lo hacen circular en los distintos países porque la versión que tienen de Evita es inglesa y a los ingleses no los quiere nadie en Europa. Ahí refleja lo que yo pienso de Eva Perón. Es lo que siento”, reflexiona Cacho.

“Días de julio del ’52, invierno cruel y sin sol nos quedamos sin tu voz, sin tu consejo de madre, sin tu palabra de amor. Silencio, luto y dolor. Huérfanos quedamos, será una maldición. En esta nuestra tierra ya nada será igual después que le diste al humilde dignidad. Tu vida frenaste en pos de la igualdad, Evita descansa en paz”, remarca la canción.