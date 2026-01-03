Es venezolano, trabaja en Racing de Nueva Italia y celebró una “hazaña histórica” de su país

La interrupción del gobierno totalitario de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos en un ataque militar, disparó todo tipo de repercusiones a nivel internacional. También en Córdoba, donde muchos venezolanos se radicaron y trabajan, por ejemplo en Racing de Nueva Italia.

Es el caso de Javier Torres, kinesiólogo e integrante del equipo médico del club Albiceleste, quien celebró “una hazaña histórica para mi país”, por lo ocurrido en Venezuela este sábado 3 de enero.

Venezolanos en Córdoba se reunieron en Plaza España para festejar la detención de Nicolás Maduro. (Jorge Peñaranda / La Voz)

“Estoy festejando este paso importante con mis amigos argentinos, y esperanzado de que siga mejornado la situación en Venezuela. Estoy despierto desde muy temprano pegado a las noticias, fui a entrenar porque justo hoy volvíamos a las prácticas, y los chicos me preguntaron por mi situación. Estoy muy comprometido con ellos y con el trabajo", afirmó.

Javier Torres, venezolano kinesiológo del plantel de Racing de Nueva Italia.

“Emigré en 2027, estudié y egresé en fisioterapia en Venezuela, y en Córdoba hice en la Universidad Nacional un post grado de kinesiología en el deporte terapia manual", se presentó en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Y añadió: “Es mi segundo periodo en Racing, el primero en noviembre 2020 tras la pandemia, transición del Regional Amateur al Federal, hasta la final que se perdió con Madryn. En 2023 me fui a Sportivo Belgrano, después viajé a Estados Unidos, donde reside parte de mi familia, estuve seis meses en España y ahora por suerte puede volver a la que consiero mi casa“.

LA ESPERANZA POR UNA NUEVA VENEZUELA

“Estamos espeanzados, y también preocupados por lo que puede ocurrir. Mis abuelos siguen allá, y se genera la incertidumbre por lo que atravesó el país y lo que puede venir. Si hay resistencia la respuesta de Estados Unidos será letal, no contra el pueblo venezolano claro, pero sabemos del daño colateral que una acción así conlleva”, expresó Javier Torres.

Conferencia de prensa de Donald Trump. AP

“Soy de Guacara, en las afueras de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, a dos horas de Caracas”, explicó, para señalar: “Las redes están saturadas, no hablé con mi familia en Venezuela. Mi padre biológico vive allá, me mandó audios, pero desde las 3 de la madrugada estoy en comunicación con parientes y amigos fuera de Venezuela. La noticia trascendió más rápido en el exterior, por la falta de libertad de expresión en mi país”.

Primera foto de Maduro detenido . Captura de pantalla

EL APEGO POR ARGENTINA Y CÓRDOBA

El venezolano Javier Torres, kinesiólogo del plantel de Racing de Nueva Italia.

“Argentina ha sido generosa con los venezolanos”, remarcó Javier Torres. Y completó: “Uno extraña su tierra, su escencia, pero la Venezuela que conocí y en la que crecí no existe más. No considero oportuno volver ahora, pasarán años para que Venezuela pueda ser lo que fue. Estando fuera, extrañé más a la Argentina que a mi propio país”.