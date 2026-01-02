Ascendió con Racing desde el Federal A, y no seguirá en Nueva Italia

Racing de Nueva Italia, que continúa en el armado del plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional, retomará los entrenamientos este sábado. Y lo hará sin el último referente del plantel que le quedaba de los ascensos.

Leandro Fernández (30 años) no continuará en la Academia, al no renovar su contrato. Se va después de jugar 168 partidos con la casaca Albiceleste, con 14 goles y 13 asistencias en total.

Racing de Nueva Italia enfrentó a San Miguel en el Miguel Sancho por fecha de la Primera Nacional. Foto Javier Ferreyra

Tras jugar con Racing en el Federal A dos temporadas, consiguió el ascenso a Primera Nacional en 2022 después de mucho años de ausencia de la Academia en la categoría.

Fernández dejaría el lateral izquierdo para jugar unos metros más adelante (Foto: Prensa Racing).

En la pasada temporada, en la que Racing no logró clasificar al reducido, el volante por izquierda dijo presente en 35 encuentros, acumulando 2690 minutos de juego. Pero ya no como un titular indiscutido.

QUÉ PASA CON MATÍAS SUÁREZ Y WANCHOPE ÁBILA EN RACING

Racing fue a la carga por Matías Suárez y Ramón Ábila para darle más jerarquía y experiencia a su plantel, por protagonismo en la Primera Nacional. Y el que estaría más cerca es el ex Belgrano.

La dirigencia Albiceleste espera respuesta hasta este viernes 2 de enero. En caso de no poder contar con ellos, irán por otros dos jugadores en esos puestos.

Suárez, quien no regresó a Belgrano como esperaba, se desvinculó de Unión La Calera en Chile a mitad de año, y en la parte final del 2025 jugó la Copa Potrero. Hay optimismo en Racing de que de el sí, y no tanto por la situación de “Wanchope” Ábila, muy identificado con Instituto.

Por otra parte, en las próximas horas se convertirá en jugador de Racing el volante ofensivo Fernando Ortíz, de 28 años, proveniente de Laferrere. Jugó 39 partidos en el 2025, y anotó siete goles.