Sin lugar en Instituto, ahora “Wanchope” Ábila es una posibilidad en Racing de Nueva Italia

Después de la tajante respuesta de Jorge Carranza, nuevo secretario técnico de Instituto, sobre un posible regreso de Ramón Ábila a Alta Córdoba, apareció en escena Racing de Nueva Italia con una propuesta por el delantero.
Libre de Huracán (más allá de tener contrato vigente) y sin lugar en el proyecto 2026 de Instituto, “Wanchope” analiza otras posibilidades, como vestir la camiseta de Racing, que procura conformar un plantel de jerarquía para ser protagonista en la Primera Nacional.
“Le acercamos la propuesta, lo analizamos con el cuerpo técnico y gusta. Si bien tenemos otros delanteros, el entrendor quiere uno así, que sea referencia de área”, explicaron a Deportes La Voz desde la dirigencia de Racing. Y en referencia a lo que pidió el DT Pablo Fornasari.
“Tenemos la ilusión de que nos acompañe para el año que viene. Es un salto de jerarquía para nuestro plantel”, agregaron en Nueva Italia. La ingeniería para la llegada de “Wanchope” incluye la participación de un sponsor fuerte, ya que la inversión será alta.
RACING, POR UN PLANTEL CON FIGURAS
Pablo Fornasari ya había tomado contacto con Franco Jara para tentarlo con el proyecto de Racing, pero ex Belgrano jugará en Instituto. También buscó a Luciano Lollo, como defensor de experiencia y jerarquía.
Con “Wanchope” Ábila, de 36 años, en Nueva Italia van por goles y también por un golpe de efecto, ya que además se trata de un delantero muy identificado con Instituto, clásico rival.
Más de 100 goles en su carrera, títulos y un paso importante por Boca y Huracán, hacen que “Wanchope” sea apetecible para un equipo en Primera Nacional. Y hay optimismo en que conteste en forma afirmativa.