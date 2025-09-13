“Es un honor tenerte”: Nike confirmó a un exjugador de Belgrano como uno de sus atletas

La empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de artículos deportivos, Nike confirmó a Pablo Vegetti, exjugador de Belgrano e Instituto, como uno de sus atletas.

La empresa fundada en 1964 es una de las mayores proveedoras mundiales de ropa y firmó un contrato de siete años con el Vasco Da Gama, actual club del delantero. Pero otro factor clave para la llegada del delantero a la empresa fue un compañero de equipo: Philippe Coutinho.

Pablo Vegetti jugando con los botines de Nike.

El mediocampista es vestido por la marca, al igual que la Selección de Brasil. Con este nuevo acuerdo y uno de los salarios más altos de su equipo, Vegetti sigue haciendo crecer su marca personal.

El protagonista de esta historia compartió una publicación en Instagram con el mensaje de Nike. En paralelo, parte de la indumentaria que recibió para vestir tanto dentro como fuera de la cancha.

El mensaje de Nike para Pablo Vegetti.

“Nike es una marca que está hecha por y para los atletas, ¡Así que es un honor tenerte como uno de nuestros representantes dentro y fuera de las cuatro líneas! Cabe destacar que sus victorias son nuestras victorias y que para nosotros es extremadamente importante servir lo mejor para el Pirata de la Colina. Con esto, hemos preparado un kit de bienvenida para que puedas caminar con Nike de pies a cabeza fuera del campo. Tenemos un enorme cariño por nuestros atletas y elegimos cada artículo de acuerdo con lo que te gusta vestir, tu personalidad y especialmente tu excelencia. Sea muy bienvenido - a la marca deportiva más grande del mundo, ¡siempre estaremos alentando y cuente con nosotros en este viaje!“, expresó Nike en un texto compartido por Vegetti.