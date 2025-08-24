Instituto: balance aprobado para Cavagliatto, y el fuerte reclamo que hizo a los jugadores

En la Asamblea General Ordinaria de Instituto, celebrada este domingo y en la que se aprobó memoria y balance del último ejercicio económico, que arrojó superávit millonario; el presidente Juan Manuel Cavagliatto, proclamado en el acto junto al resto de la comisión directiva, se refirió al bajón futbolístico en el Clausura.

Socias y socios de Instituto aprobando la memoria y balance en la asamblea de este domingo 24 de agosto. (Prensa Instituto)

La goleada sufrida ante Unión de Santa Fe como local, histórica, y el pobre desempeño en la derrota con San Lorenzo, pegaron en Alta Córdoba. Y el presidente lo habló con los socios, con frases contundentes.

Se realizó la Asamblea de Instituto en el estadio Ángel Sandrín. (Prensa Instituto)

“El viernes en la cancha tenemos que pedirles huevos, garra, actitud. Porque esa es la idiosincrasia del fútbol y pasa en todos lados”, planteó de cara al cruce con Independiente de Avellaneda, a las 21.15 por la fecha siete.

San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. (Fotobaires). Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

“Estamos en un mal momento futbolístico y nos estamos ocupando para salir. Nos falta actitud, compromiso. Se los dije ayer a los jugadores”, añadió Cavagliatto, terminante.

Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto. (Javier Ferreyra / La Voz).

“No estoy ajeno al momento futbolístico, por eso decidí hablarles ahora y no esperar a que asuma la nueva comisión. Yo estoy igual que ustedes: no duermo, no como tranquilo, estoy preocupado como todos”, aseguró.

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE INSTITUTO SOBRE EL BALANCE Y EL PRESUPUESTO

“El 80 por ciento de este balance está puesto en el fútbol. A Cavagliatto le importa Instituto. Acá no hay negociados. No vean fantasmas. Nos falta reaccionar en la cancha y lo vamos a hacer”, enfatizó el presidente Albirrojo.

Federico Bessone, cuando fue designado mánager de Instituto.

Y también se refirió a Federico Bessone, manager deportivo del club de Alta Córdoba, y blanco de críticas por el armado del plantel. "A Bessone lo vamos a evaluar en el momento que corresponda. Yo eché a amigos del club porque entendí que no estaban haciendo las cosas como debían hacerse”.