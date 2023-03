“Es un depredador y un psicópata”: habló el padre de Luana tras las palabras de Diego Concha desde la cárcel

Diego Concha accedió a una entrevista desde la Cárcel de Bouwer, donde se encuentra detenido desde hace casi 17 meses tras la muerte de Luana Ludueña. Por su parte, el padre de la joven desmintió las palabras del acusado y lo tildó de “depredador” y “psicópata”.

Este martes, Diego Concha fue entrevistado por El Doce, y negó haber cometido el delito del que se lo acusan. Mientras que, el papá de Luana sostuvo que el hombre miente y debe tener una condena perpetua por su accionar.

Diego Concha es el exdirector de Defensa Civil de Córdoba y fue acusado por la muerte de Luana Ludueña. La joven bombero se suicidó en enero de 2022 tras denunciarlo por abuso sexual. La fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez dispuso imputar al exfuncionario de “homicidio con abuso sexual con acceso carnal calificado”, ya que cometió el hecho en funciones.

Además, el hombre afronta otra causa por violencia de género que presentó su expareja.

QUÉ DIJO DIEGO CONCHA

Diego Concha fue entrevistado por el periodista Jorge Cuadrado desde la cárcel de Bouwer. El acusado afirmó que en sus “50 años de vida no he estado nunca con ninguna mujer en la intimidad que no haya querido estar con mi persona”.

El exfuncionario sostuvo que “bajo ningún punto de vista, perseguí, secuestre, abuse, ni mucho menos viole a Luana”.

Además, Concha hizo hincapié en que los medios de comunicación no “informaron correctamente” a la sociedad sobre el caso. Y terminó reafirmando que él no cometió ningún delito, “no hubo contacto físico de ningún tipo”, concluyó.

QUÉ DIJO EL PAPÁ DE LUANA LUDUEÑA

Por su parte, el papá de Luana, habló con el medio antes mencionado y desmintió los dichos del exfuncionario. El hombre tildó a Diego Concha de “mentiroso” y pidió justicia por su hija.

En un tono angustiante, dijo: “Él miente, totalmente miente cada vez que habla”. “Él puede decir lo que quiera pero ha hecho un daño irreparable a la familia y las pruebas lo ubican a donde está”, agregó, haciendo referencia a su estadía en la cárcel.

Con bronca y dolor rectificó “es un monstruo, un depredador, un psicópata”. Por lo que, el hombre pidió que el caso “vaya a juicio y que salga a la luz toda la verdad”.

“Estamos todos destrozados, todos. Esto lo vivimos como si fuera ayer. Luana era una chica muy buena”, concluyó el padre de la víctima.