Es de México y puntuó las hinchadas de Talleres, Belgrano, Instituto y Racing

Un influencer mexicano vino a la ciudad de Córdoba para vivir nuevas experiencias y grabarlas con su celular para luego opinar al respecto. Estas dos semanas, visitó estadios de la ciudad y puntuó las hinchadas de Talleres, Belgrano, Instituto y Racing.

UN MEXICANO VIO POR PRIMERA VEZ UN PARTIDO DE LA PRIMERA NACIONAL GRACIAS A RACING

El primer equipo en salir a la cancha fue Racing de Nueva Italia que ganó, gustó y goleó 4 a 2 a Mitre de Santiago del Estero en el Miguel Sancho. Era la primera vez que el viajero veía un partido que no era de la Primera División y aseguró que “también se juega a muerte”.

Llegó al Miguel Sancho gracias a un “compa llamado Pipi” y se mostró sorprendido por la hinchada que “da todo por su equipo” y la “sección exclusiva para mujeres”. Tras el encuentro, fue a la casa de una señora que apoya a la Academia desde siempre. Finalmente, le dio 8 puntos.

UN TURISTA CALIFICÓ LA HINCHADA DE TALLERES Y SE VOLVIÓ VIRAL

Luego, Eddie fue directo al Mario Alberto Kempes para presenciar el agónico triunfo de Talleres sobre Huracán por 2 a 1. La seguridad, la previa, los grandes espacios entre las gradas y el terreno de juego y el ambiente fueron los temas evaluados.

Al presenciar la victoria con el gol albiazul en los minutos finales, aseveró que fue una experiencia “chingona” y algo que le gustaría repetir. Así las cosas, le colocó 9 puntos.

ES DE MÉXICO, VIO A BELGRANO Y COMPARTIÓ SU EXPERIENCIA EN LAS REDES

El empate a 1 entre Belgrano vs Newell´s fue el tercer encuentro presenciado por el joven mexicano que visitó barrio Alberdi en una jornada nublada con algunas lluvias en el cierre. “A pesar del clima, mis respetos para estos cabrones”, expresó sobre la hinchada Pirata.

A pesar de no haber visto mucho del encuentro porque vivió “pura fiesta”, según sus declaraciones, aseveró que vivió “una pinche locura” y le dio 9 puntos a la gente del Julio César Villagra.

UN TURISTA FUE A LA CANCHA DE INSTITUTO, PERO TUVO UN PROBLEMA CON TRES HINCHAS

Por último, pero no por eso menos importante, el turista presenció la derrota de Instituto ante Banfield este domingo en el Monumental de Alta Córdoba. Lamentablemente, tuvo un “problema porque hubo una pelea al final del encuentro”, detalló.

En este sentido, explicó que una persona lo vio grabando imágenes de la experiencia, no le gustó y reaccionó de mala manera. Ante este escenario, no pudo calificar a la hinchada gloriosa, pero descartó a “tres personas que no se saben comportar” y destacó las disculpas que les ofrecieron las 26 mil almas presentes.

“Argentina no es solo Buenos Aires y Córdoba tiene mucho que ofrecer”, concluyó @elartedelnómada, que también visitó La Bombonera y la periferia del Más Monumental.