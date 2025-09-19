Epec anunció todos los cortes de luz en Córdoba para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 20 barrios y 12 puntos de la provincia.
Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.
¿QUÉ ES LA EPEC?
Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).
¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?
De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA
De 7 a 11:
- San Francisco:
- Barrio Cotolengo.
- Barrio Rosario de Santa Fe.
- Barrio Chubut.
- Barrio Hernández.
- Barrio Trigueros.
De 8 a 10:
- Córdoba:
- Ruta 19, entre avenida Circunvalación y barrio Malvinas Argentinas 3º sección.
De 8 a 11:
- Córdoba:
- Colectora de Circunvalación y General Savio.
De 8 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Cerro Chico.
- Barrio Alto Palermo.
- Barrio Las Magnolias.
- Barrio Alto Verde.
De 8 a 11:
- Carlos Paz:
- Barrio Centro Nuevo, en sector comprendido por las calles San Martín, Alberdi, Caseros y Pasaje San Ignacio.
De 8.30 a 8.50 y de 12.10 a 12.30:
- Alta Gracia y Falda del Carmen:
- Barrio Villa Camiares.
- Barrio Villa Juana.
- Barrio Reserva Tajamar.
- Barrio Loteo Portal del Tala.
- Barrio Valle Alegre.
- Barrio Estancia Los Algarrobos.
- Barrio Loteo La Escondida.
- Camino al Autódromo.
- Derivación San Esteban.
- Campo Pereyra.
De 8.30 a 12.30:
- Alta Gracia:
- Barrio Ampliación Villa Juana.
- Barrio Mujica I, II y III.
De 13.30 a 17.30:
- Córdoba:
- Barrio Villa Retiro.
- Barrio Villa Retiro de Horizonte.
- Barrio Parque Liceo 3º sección.
De 13.30 a 17.30:
- Córdoba:
- Barrio Gandhi de Horizonte.
- Barrio Natania 19 y 22.
- Barrio Los Aromas.
- Barrio Nuevo Urca.
- Barrio Altos de Don Bosco.
De 14.30 a 18.30:
- Córdoba:
- Veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte.
De 15.30 a 17.30:
- Córdoba: área comprendida por las calles Larrañaga, Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA
De 7 a 10:
- Wenceslao Escalante.
- Pascanas.
- Laborde.
De 7 a 7.10:
- Villa María:
- Barrio San Justo.
- Barrio General Lamadrid.
- Barrio San Martín.
De 7 a 8:
- Villa María:
- Barrio Las Playas.
- Sectores del Salón Royal House.
- Estación de Servicio Puma.
De 7.30 a 12.30:
- Córdoba:
- Barrio Centro: calles Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe.
De 7.30 a 13:
- Villa Valeria.
- Del Campillo.
- Bruzone.
- Mattaldi.
De 7.30 a 12.30:
- Córdoba:
- Barrio José Ignacio Díaz 5º sección.
- Barrio San Felipe.
- Barrio José Ignacio Rucci.