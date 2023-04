En tres cuadras por Córdoba, les robaron dos veces: “La sacamos barata, pero ya no podes vivir así”

La inseguridad en la noche de Córdoba es nuevamente noticia y, ésta vez, la víctima es Rocío, una joven que sufrió dos ataques en sólo tres cuadras. Todo ocurrió en barrio Centro, durante la madrugada del domingo. Previo al segundo asalto, la denunciante pidió ayuda de la Policía pero no obtuvo respuestas.

Era domingo a la madrugada, Rocío y cinco amigas salían de bailar de un boliche ubicado en calle Rosario de Santa Fe. Juntas iban en busca de un taxi que las lleve a sus domicilios. Sin embargo, dos delincuentes fueron más rápidos y las atacaron en diferentes cuadras.

En diálogo con Vía Córdoba, Rocío relató cómo fue el hecho y reclamó el “destrato” recibido por una patrulla policial que, según su testimonio, decidió no brindarles ayuda.

Dos robos en sólo tres cuadras de Córdoba

“Cruzábamos la Rosario de Santa Fe cuando vimos que venía un tipo en bicicleta. Mi amiga lo advierte y grita pero yo no escucho y me quedo. Ahí fue cuando me tironeó el bolso y yo me caí encima. Si bien el tironeaba, no me lo pudo sacar”, recordó Rocío quien sufrió moretones y lastimaduras en este hecho.

Conmocionadas, lograron frenar una patrulla policial que emprendió la búsqueda del ciclista. En tanto, las jóvenes quedaron en el lugar intentando subirse a un taxi que las lleve a un lugar seguro.

“En Ituzaingó encontramos un segundo patrullero y le pedimos por favor que se quede hasta que viniese un taxi. Teníamos miedo y veíamos como empezaban a bajar grupitos que estaban robando. Sin embargo, la mujer policía que venía como acompañante subió la ventanilla y se fueron”, reclamó.

Metros después, volvieron a ser atacadas por un delincuente que también intentó llevarse el bolso. Rocío evitó que se lo sacaran pero el ladrón logró arrebatarle una suma de dinero que estaba dentro. “Mi amiga logra rasguñarle la cara y cuando intentamos correrlo, vemos que se une a un grupo de 10 personas y ahí empezamos a huir”, contó.

El reclamo de la víctima a la Policía de Córdoba

Tras ambos hechos de inseguridad, las jóvenes lograron refugiarse en un edificio de la zona gracias a un portero que les brindó ayuda y les permitió quedarse en el lugar hasta conseguir una movilidad.

“La sacamos bastante barata, pero ya no podes vivir así. Lo que más bronca nos dio fue la actitud de la policía que nos cerró la ventanilla en la cara porque podríamos haber evitado el segundo robo”, sentenció Rocío quien denunció ambos asaltos y también el número de móvil que no les brindó asistencia.