Vía Córdoba / Talleres

Quién usará la camiseta 10 en el inicio del Torneo Apertura 2026. Los dorsales de los refuerzos.

Redacción Vía Córdoba
22 de enero de 2026,

Carlos Tevez define detalles de su Taleres para la temporada 2026. (Fotografías de Pedro Castillo)

El Talleres de Carlos Tevez confirmó los números que usarán sus jugadores esta temporada. El anuncio se da a menos de 24 horas del partido contra Newell´s por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

Los números que usarán los jugadores del Talleres de Carlos Tevez

Según un comunicado de Talleres, sus futbolistas vestirán los siguientes dorales:

  • Barbi, Santino 1.
  • Catalán, Matías Ezequiel 4.
  • Galarza, Matías Alejandro 5.
  • Valoyes Ruiz, Diego Luis 7.
  • Ortegoza, Diego Ulises 8.
  • Barticciotto Di Bartolo, Bruno 10.
  • Depietri, Valentin 11.
  • Florentín, Jeremías 12.
  • Sforza, Juan Sebastián 13.
  • Guth, Rodrigo 14.
  • Angulo Sevillano, Luis Miguel 18.
  • Palomino, José Luis 19.
  • Schott, Augusto 20.
  • Gomez, Matías Ezequiel 21.
  • Herrera, Guido Gabriel 22.
  • Báez Corradi, Gabriel Alejandro 23.
  • Alastra, Hugo Ignacio 24.
  • Cáceres, Mateo Valentín 26.
  • Baroni, Giovanni 30.
  • Ferrari, Lucio 32.
  • Ortiz, Lautaro Fabian 34.
  • Lucero, Facundo Agustín 35.
  • Chiavassa, Emiliano Miguel 36.
  • Lima Morais, Rick Jhonatan 37.
  • Yennerich, Franco 40.
  • Fernández, Santiago Abel 44.
  • Chamorro, Timoteo 45.
  • Davila, Valentín 49.
  • Martínez Rolón, Ronaldo Ivan 77.

