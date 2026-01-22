El Talleres de Carlos Tevez confirmó los números que usarán sus jugadores esta temporada. El anuncio se da a menos de 24 horas del partido contra Newell´s por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.
Según un comunicado de Talleres, sus futbolistas vestirán los siguientes dorales:
- Barbi, Santino 1.
- Catalán, Matías Ezequiel 4.
- Galarza, Matías Alejandro 5.
- Valoyes Ruiz, Diego Luis 7.
- Ortegoza, Diego Ulises 8.
- Barticciotto Di Bartolo, Bruno 10.
- Depietri, Valentin 11.
- Florentín, Jeremías 12.
- Sforza, Juan Sebastián 13.
- Guth, Rodrigo 14.
- Angulo Sevillano, Luis Miguel 18.
- Palomino, José Luis 19.
- Schott, Augusto 20.
- Gomez, Matías Ezequiel 21.
- Herrera, Guido Gabriel 22.
- Báez Corradi, Gabriel Alejandro 23.
- Alastra, Hugo Ignacio 24.
- Cáceres, Mateo Valentín 26.
- Baroni, Giovanni 30.
- Ferrari, Lucio 32.
- Ortiz, Lautaro Fabian 34.
- Lucero, Facundo Agustín 35.
- Chiavassa, Emiliano Miguel 36.
- Lima Morais, Rick Jhonatan 37.
- Yennerich, Franco 40.
- Fernández, Santiago Abel 44.
- Chamorro, Timoteo 45.
- Davila, Valentín 49.
- Martínez Rolón, Ronaldo Ivan 77.