El primer gol de Gonzalo Álvez con Talleres y el cambio sorpresivo de Matías Godoy

Talleres fue al entretiempo superando a Godoy Cruz con un 2 a 1. Cuando el juego retornaba, Matías Godoy, que estaba de titular, acusó una molestia sorpresiva e ingresó Maximiliano Gonzalo Álvez (18). Minutos después, el juvenil marcó el tercer tanto del Matador y el primero con la casaca de la T.

Álvez hizo su debut en la Primera de Talleres en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Argentina 2022 ante Newell’s. El jugador fue convocado en varias ocasiones para integrar la Selección Argentina Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

El jugador, oriundo de San Lorenzo (Santa Fe), ingresó en lugar de Matías Godoy ni bien comenzó el segundo tiempo.

Con su ingreso y tras un excelente pase de Diego Valoyes, Álvez definió a los 11 minutos y marcó el tercer tanto de la T, y su primer gol con la casaca albiazul.

La lesión de Matías Godoy

Minutos después del encuentro, Godoy apaciguó los temores y precisó que se trata de una lesión menor. “Es una zona que tengo resentida desde hace varios años, es un sobrehueso, y me lesioné en ese mismo lugar”, confirmó el jugador que presentaba una venda en su pierna izquierda.