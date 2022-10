El hincha de Talleres que falleció volviendo de Rosario vendía pan casero para mantener a su hija

El terrible choque lamentado este jueves por la madrugada en la autopista Córdoba-Rosario dejó el saldo de una persona fallecida y cuatro heridas. En horas de la tarde, la Policía identificó quién era este joven hincha de Talleres.

Se trata de Alfredo Mauricio Caro, de 24 años, según informaron fuentes oficiales. El joven era oriundo de Córdoba Capital, vivía en barrio Yofre Sur y viajó al encuentro de Copa Argentina con un grupo de vecinos.

Quién era el hincha de Talleres fallecido

Caro era hijo único y vendía pan casero para poder sustentar y criar a su hija de siete años ya que no tenía trabajo. El hombre fue criado por sus abuelos y todavía vivía con ellos. El abuelo reveló cómo fue el momento en el que se enteró de la triste noticia.

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba. Murió un hincha de Talleres.

“Como no llegaba a casa, lo llame cerca de las siete. Me llamó la atención que no atendiera el teléfono. Nunca imaginé que había ocurrido una tragedia”, contó el hombre a Radio Mitre. En paralelo, aseguró que la víctima “estaba fascinada con Rosario, era la primera vez que iba”.

TRAGEDIA. El auto donde viajaban los hinchas de Talleres (Gentileza Alejandro Pozo).

“Jugó en las inferiores de Talleres. Siempre viajaba y estaba planeando irse a Mendoza. Yo le había dicho que le iba a dar la plata”, recordó su familiar sobre el fanatismo por el Matador.

La tragedia que pudo evitarse

Los familiares de Caro narraron que estuvo a punto de no asistir al encuentro, ya que no tenía el dinero suficiente ni movilidad para trasladarse. Pero emprendió rumbo a Rosario ya que su mamá le regaló el dinero para poder viajar y un amigo lo invitó al viaje en auto que concluyó en una tragedia