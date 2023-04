El Flaco Boyero y el Instituto-Talleres: “Nos quieren ningunear, y somos el único club de Córdoba”

“Cada vez que se enfrenten equipos de Córdoba en una categoría va a ser clásico. Nos quieren ningunear que no es clásico y nosotros somos el único club de Córdoba”. Hernán Boyero, ex delantero de Instituto, le puso picante a la previa de la Gloria ante Talleres de este domingo, con la discusión de si es un clásico o no.

“De los tres equipos de Córdoba en Primera, Instituto es el que más aceitado tiene el sistema de juego. Eso no quiere decir que vayas a ganar”, destacó el Flaco, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo. De todos modos, arriesgó resultado: “Gana la Gloria 3 a 1″.

El pintoresco atacante de Río Segundo, que convirtiera 17 goles con la casaca Albirroja, se metió en la piel del clásico de este domingo. “Me encantaría verlo a (Gabriel) Graciani jugando de delantero, de 9 junto a (Santiago) Rodríguez. Creo que de mediocampista se desgasta y retrocede mucho”.

Hernán Boyero, y el sentido de pertenencia por Instituto. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Y recordó sus tiempos en actividad, en la previa de los partidos trascendentes. “A los jugadores hay que intentar sacarles la presión de que es un clásico. Los jugadores internamente ya vienen jugando este partido hace 15 días”.

EL ASCENSO Y LAS LÁGRIMAS POR INSTITUTO

“La noche del ascenso a Primera fuimos a la cancha con el Indio Moreyra. Estaba con mi hijo también, que es hincha perro de Instituto. Y lloré mucho, somos un club muy sufrido”, resaltó Hernán Boyero sobre el regreso a la máxima categoría en noviembre de 2022

“Cuando era jugador y ascendimos en 2004 contra Almagro no lo sufrí con tanto nerviosismo como esta vez. Me alegro mucho por el Loco Carranza, que también integraba ese plantel y ahora es un gran capitán”, completó el Flaco.

