El final para el infarto de Instituto, por un penal que reclamó todo Boca

Tramo final del partido en la Bombonera, con Instituto defendiendo el 3-2 y Boca lanzado por el empate. Había alcanzado el descuento por el ingresado Miguel Merentiel a los 40 del segundo tiempo, y a los 50 el delantero chocó con Jorge Carranza y todo el estadio pidió penal.

El árbitro Jorge Baliño revisó la acción en el VAR, porque fue muy rápida. Y todo el suspenso se trasladó a Alta Córdoba, donde se aprestaban a festejar una victoria largamente esperada ya que no ganaba en la Boca desde la temporada 1986/’87.

Finalmente, el árbitro determinó que hubo contacto entre el Loco y el delantero, pero que no fue falta. “Merentiel juega la pelota libremente y después se produce un contacto con la pelota ya saliendo, que no le impidió jugar”, explicó Baliño. No fue penal, e Instituto liberó el festejo.

Instituto le ganó a Boca en la Bombonera por 3 a 2 (Federico Lopez Claro / La Voz) Foto: López Claro

LA CUARTA VICTORIA DE INSTITUTO EN LA BOMBONERA

Este 3-2 del equipo de Lucas Bovaglio es el cuarto triunfo en el historial para Instituto como visitante de Boca. La primera vez fue en el Nacional de 1981, con gol del tucumano Meza. Un año después repitió el resultado, con anotación de Oscar Dertycia.

El último triunfo Albirrojo en la Bombonera data de la temporada 1986/’87 por 2 a 1, por los goles de “Cachula” Márquez y Sánchez. Hacía cuatro partidos que Instituto no le ganaba a Boca de visitante, y es la primera victoria anotando tres goles en esta cancha.