El exrepresentante de Ramón Sosa habló de “traición” y afirmó: “Talleres fue muy...”

La salida de Ramón Sosa de Talleres fue toda una novela y al final el extremo paraguayo impuso su deseo de irse al Nottingham Forest de la liga inglesa. Su exrepresentante, Daniel Campos, dio una entrevista en las últimas horas y aclaró alugnos puntos con duros términos.

“Fue alta traición. La vida va a poner las cosas en su lugar. Estoy tranquilo con lo que hice. ¿Si es desagradecimiento del jugador o manejo desleal entre representantes? Sí. Lo digo con total respeto. Tienen que agarrar gente de su nivel intelectual como ellos y su pareja, que le pueden vender un espejito. A ellos solos”, disparó Campos en Radio 780 AM.

Y salió en defensa del club de barrio Jardín. “Talleres se portó muy bien. No podía creer. También se puso en contra de Talleres. Le hicieron hacer cosas. Talleres tiene mucha experiencia. `Llegado el momento, hagan lo que tengan que hacer’, les dije. Lo venden por una cuestión más mediática que económica. Porque lo iban a dejar colgado. Talleres fue muy maltratado. Lo vinieron a apretar. Lo mandaron al pibe como rehén, a decir: ‘Mirá que no juego y si no’. Como la gente lo quería la pibe...”, aseguró.

“Hay varias personas. Pero ya no quiero hablar porque es una cuestión legal. Está todo documentado. Quienes lo vendimos al Nottingham fuimos nosotros. Sabe que no me puede decir nada. Como representante, nunca le cobré un peso. Mezcla todo. Mezcla Tembetary con la representación. Como representante le hice ganar cerca de un millón de dólares antes de que se vaya a Inglaterra. Tendría que haber cobrado mi porcentaje, por contrato, y nunca lo hice. Al contrario. Lo ayudamos. En su momento, le compramos auto. En fin. Ya está. Son decisiones”, puntualizó Campos.