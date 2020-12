El director del Hospital Clínicas de Córdoba, Alberto Pons, se mostró a favor de la legalización del aborto y habló de que “más allá de la ley” hay mujeres que han practicado abortos clandestinos. “Vi morir por abortos no seguros”, aseguró el profesional.

Pons brindó declaraciones a Cadena 3 donde explicó: “Existen abortos clandestinos y, haya o no una ley, hay mujeres que han tomado esa decisión. La salud pública debería ofrecerle la posibilidad de que lo haga en forma segura. He visto fallecer a gente muy joven por un aborto desarrollado en forma no segura y es una pena”.

En este sentido, Pons afirmó que en la ciudad de Córdoba se practican abortos para las situaciones que contempla el Código Penal.

“Hay un programa de educación sexual reproductiva y no reproductiva que contempla situaciones y permite la interrupción del embarazo, siempre pensado. Es una decisión de índole privada que tiene que tener algunas condiciones de implicancia en la salud. Por lo tanto hoy son tratados con delicadeza y exactitud en la toma de decisión médica”, enfatizó.

Aun así, remarcó que está a favor de la objeción de conciencia tanto para los médicos como para las instituciones.

“La objeción de conciencia de cada miembro del equipo de salud es respetable y así debe ser. Aceptaría que alguna institución tenga objeción de conciencia porque la mayoría de los profesionales tenga esa posición. No me parece irracional pensar eso”, concluyó.

Justamente la semana próxima se comenzará a tratar el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados.