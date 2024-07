El descargo de un reconocido cordobés que vincularon con un escándalo en Boca: “Me tocan donde más me duele”

Un reconocido exjugador cordobés fue vinculado a un escándalo en Boca Juniors, según sus palabras. Ante este escenario, emitió un contundente descargo en sus redes sociales, explicando: “Me tocan donde más me duele”.

ESCÁNDALO EN BOCA: QUIÉN ES EL CORDOBÉS INVOLUCRADO

La situación contractual de Nicolás Valentini generó conflictos entre el representante del jugador y la dirigencia de Juan Roman Riquelme. El joven defensor se negó a renovar contrato y todo parece indicar que se irá a la Fiorentina de Italia, donde será compañero de Lucas Beltrán.

Medios de comunicación, redes sociales y trascendidos adjudicaron a Nicolás Burdisso un importante grado de responsabilidad en la transacción. Por su parte, el exdefensor que jugó en el club Xeneize emitió un comunicado aclarando su situación.

“A Воса: no suelo intervenir en la conversación pública cuando me vinculan versiones no verídicas, pero en este caso me veo forzado a hacerlo porque me tocan donde más me duele”, redactó en primera instancia a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Luego, aclaró que dejó de trabajar como Director del área Técnica de Fiorentina el 2 de junio de 2024. Paralelamente, ponderó que nunca estuvo en contacto con Valentini ni tampoco sugirió incorporarlo al club italiano.

Por último, aseguró: “El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto. Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté ni voy a contratar a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista”.

ESCÁNDALO EN BOCA: EL DESCARGO COMPLETO DEL CORDOBÉS

“А Воса:

No suelo intervenir en la conversación pública cuando me vinculan versiones no verídicas, pero en este caso me veo forzado a hacerlo porque me tocan donde más me duele. Quiero hacer algunas aclaraciones para que no se relacione mi nombre a una transferencia en la que no tuve ni tengo influencia:

Dejé de trabajar en Fiorentina el 2 de junio de 2024. Durante los tres años que ejercí como Director del área Técnica de Fiorentina, nunca recomendé la contratación de Nicolás Valentini ni me comuniqué con él.

Sé que desde abril hay rumores que relacionan al jugador con la institución (y que me ponen a mí como el provocador de la no renovación con Boca), y no puedo hacerme cargo de lo que se dice en medios y redes sociales. Lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que hice, y reitero para ser explícito en esto: nunca estuve en contacto con el futbolista y tampoco sugerí incorporarlo. El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto.

Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté (y esto también quiero dejarlo por escrito: ni voy a contratar) a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista, como Director Deportivo y, sobre todo, como persona. No voy a ir en contra de los intereses económicos y deportivos del club de mi vida.

Gracias, Nicolas Burdisso”.