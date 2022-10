El cordobés Diego Giannini actuará por primera vez en el Quality Teatro

Por primera vez, el cantautor cordobés Diego Giannini se presentará en Quality Teatro. La cita será el próximo 12 de octubre a las 22, con entradas generales a 1340 pesos. El espectáculo promete hacer bailar al público con su ritmo y estilo particular.

Giannini presentará su nuevo material “Así nomás”. Si bien está hace un tiempo en las plataformas de Spotify, donde ha publicado singles, éste es su primer material a lanzar.

Quién es Diego Giannini

Diego Giannini nació en Tostado, Santa Fe, pero vivió gran parte de su vida en San Francisco. En 2011, se mudó a Capital Federal y desde hace cinco años vive en Córdoba capital.

Diego Giannini en Quality Teatro (Prensa Quality Tetaro)

Comenzó a trabajar con la música desde los 17 años. En San Francisco, al mismo tiempo que estudiaba canto se presentaba en diversos eventos. Ya en Buenos Aires, trabajó en teatro, en canto, baile y actuación. En Córdoba, comienza a dedicarse de lleno a la música, abandonando su trabajo de oficina para 100% a su carrera como solista.

Giannini creó covers en español y en versión cuarteto de canciones como Always remember us this way de Lady Gaga y As it was de Harry Styles. Además, tiene publicadas reversiones en este género musical de temas de Tini, Nahuel Pennisi, “el Potro” Rodrigo y Ricky Martin.

Cómo comprar entradas para el show de Diego Giannini

Las entradas se encuentran a la venta en www.qualityespacio.com con un precio general para Platea de $1200 (+$140). Los tickets también podrán adquirirse en la boletería de Quality Gym (Independencia 541, de lunes a viernes de 12 a 18, y sábados de 10 a 14).