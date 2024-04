El Chino Zelarayán siempre con Belgrano: el “dolor” por Ulises y Passerini, y respaldo al Luifa “ídolo”

Cómo le ocurre desde que se fue del país, Lucas Zelarayán se quiere “meter en la pantalla de la tele” cada vez que ve a Belgrano. Más ahora en su regreso a Primera, y en su nueva incursión por Copa Sudamericana. “El martes me quede viendo el partido con Inter, más allá de la diferencia horario, porque acá empezó a la una de la mañana. Estaba toda mi familia en el Kempes”, afirmó el Chino desde Arabia Saudita, su nuevo destino, en el Al-Fateh.

“Me pone contento ver a Belgrano ahí, jugando copas Internacionales, de igual a igual con grandes equipos. Este es el camino para que el club sea cada vez mejor”, resaltó Zelarayán en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

"El Chino" Lucas Zelarayán es figura de Armenia. Compartió un momento y cambió camisetas con Modric, de Croacia. (Instagram Armenia FF).

“Mi idea sigue siendo volver a Belgrano, directo. Ahora disfruto de La Liga Árabe, que está creciendo mucho. Llegó (Marcelo) Gallardo, está Jorge Jesús. Se vuelve competitivo el torneo y la Selección, algo que quedó demostrado en el Mundial. Me tocó irme de la MLS justo cuando llegó Messi, hubiera sido un sueño enfrentarlo, pero estoy en una liga de un nivel parecido”, expresó el Chino.

El Chino Zelarayán sueña con el regreso a Belgrano. Mientras tanto, se codea con figuras internacionales. Foto: Twitter @TercerTiempo3

EL ELOGIO AL LUIFA ARTIME

“Se que el Luifa Artime dijo que me quería en este mercado de pases, pero no era posible. Cuando fui a Córdoba de vacaciones después de varios años aproveché para ir al predio, y ver a los muchachos con los que tengo más relación. Con Longo, Losada, con quien nos escribíamos mucho por Instagram, con Rébola”, enumeró Zelarayán.

Luis Fabián Artime Presidente del Club Belgrano de Cordoba . (José Gabriel Hernández / La VOz)

“Si sos de Belgrano al Luifa Artime lo queres. Vino en un momento complicado del club y hoy estamos jugando Copas Internacionales. Se logró un ascenso histórico. Belgrano va por el buen camino. Me mostró los proyectos para el predio”, destacó.

QUÉ DIJO ZELARAYÁN SOBRE LAS LESIONES DE PASSERINI Y SÁNCHEZ

“Me dolió la lesión de Ulises. Se nota que es un chico que siempre la luchó. Estaba en un gran momento. El fútbol tiene estas cosas. Espero que pueda volver más fuerte. Passerini estaba siendo importantísimo también para Belgrano. Como hincha, me dolió mucho”.

Belgrano confirmó el parte médico y detalló cuántos meses estará fuera de las canchas. Foto: Captura de video

En Alberdi siempre lo imaginan como refuerzo, y hasta se esperanzan en que el Chino regrese para cubrir semejantes bajas. “Desde el día que me fui siempre me piden que vuelva a Belgrano. Es algo muy lindo que me tengan tanto cariño. Yo tengo un año más de contrato en Arabia, con opción a otro. Está dificil volver ahora. Ojalá se pueda dar en un buen momento mío”.

El delantero de Belgrano Lucas Passerini y su lesión ante Inter. (La Voz).

“¿Si jugaría en otro equipo en Córdoba? No, sólo en Belgrano, pero me parece muy bueno que el futbol cordobés tenga tan buen presente”, completó el Chino.