El Chino Romero y el empate de Instituto: “Estoy tranquilo, se que el gol va a llegar”

Titular desde su esperado regreso a Instituto, al Chino Silvio Romero no le tocó ser titular en el clásico con Talleres. Decisión táctica de Diego Dabove, quien sin embargo lo puso en cancha para la segunda parte y el delantero cumplió con al asistencia para el empate 2 a 2, con gol de Santiago Rodríguez.

“Son partidos en lo que uno siempre quiere estar, por cómo se viven, por la gente. Me tocó estar desde otro lugar, estoy para ayudar al equipo”, afirmó el Chino. Y sobre el clásico, resaltó: “El 2 a 2 fue un resultado justo, con situaciones de los dos lados, en un partido entretenido para ver”.

En cuanto al gol que todavía no se le dio con la camiseta Albirroja en este retorno, señaló: “Estoy tranquilo porque se que el gol va a llegar. Es importante que los resultados acompañen y el funcionamiento del equipo sea cada vez mejor, ya que en estos últimos partidos convirtió siempre. Hay mucho torneo por delante”.

LA BRONCA DE ROBERTO BOCHI POR EL RESULTADO DE INSTITUTO

“Fue un tiempo para cada uno. Nos quedó la sensación que nosotros en el primer tiempo podríamos haber anotado un gol más pero, cuando no convertís, lo pagás caro. Lo bueno es que lo sacamos adelante, lo pudimos empatar... Con bronca porque veníamos con el arco en cero, pero se sumó”, reflexionó Roberto Bochi, uno de los referentes de Instituto.

“En el primer gol, la pelota me pega en el talón y sale para adentro. Si sale para afuera... Me quiero matar, la verdad. Si ellos no hacían ese gol, nosotros podríamos haber cambiado un par de cosas y nos hubiésemos acomodado. Por eso me voy con bronca”.