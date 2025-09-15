El “Chinito” Zelarayán y la familia de futbolistas: hasta su mamá juega

Viene pidiendo cancha, en una familia de futbolistas y con el apellido Zelarayán que adquirió peso propio en Belgrano. Gonzalo, sobrino de Lucas, anotó dos goles para la victoria en el clásico con Talleres en Reserva, es figura del equipo y quiere un lugar junto al “Chino”.

En una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport, el “Chinito” habló de su presente y del futuro que puede ser inmediato. “El clásico fue muy lindo, con mucha gente. Nos sirvió de motivación. ¿Si fue mi familia? No se podía, porque además somos como 25″, sonrió.

Y pasó a enumerar: “Mis tíos son cinco varones y juegan todos al fútbol, y mi madrina, que es la hermana mujer, también lo hace. Mi papá Carlos es reconocido por su trayectoria en Liga Cordobesa, y todavía sigue compitiendo y haciendo goles en la Ucfa”.

Pero además, Gonzalo sorprendió con el dato de su mamá. “Hasta hace unos años jugaba fútbol femenino, de defensora, de ‘2′. Ella no me da tantas indicaciones, quiere que me divierta", aseguró el “Chinito”.

Gonzalo Zelarayán festejando su gol con el gesto pirata en La Boutique de barrio Jardín. (Prensa Belgrano)

Por si hacía falta, aclaró: “Somos todos de Belgrano. Al marido de mi madrina lo estamos convirtiendo, y mi novia no podía ser de otro club que de Belgrano. Cada vez que podemos nos juntamos todos a jugar al fútbol, hacemos equpos mixtos”.

JUGAR EN BELGRANO CON EL CHINO ZELARAYÁN

El día de los dos goles de Gonzalo a Talleres en la Boutique, su tío Lucas había jugado para Armenia contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. “Nos enviamos mensajes en el grupo de la familia y me felicitó, por los goles y el triunfo”, resaltó.

El "Chinito" Gonzalo Zelarayán puso el 1 a 0 de Belgrano ante Talleres.

Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, recibiendo un homenaje del club por sus 100 partidos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Su sueño a corto plazo es compartir formación con el “Chino” en la Primera de Belgrano. “Podemos jugar juntos, lo venimos haciendo en la familia, en las vacaciones y en muchas prácticas con el plantel. Y nos entendemos muy bien”.