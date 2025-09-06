Belgrano y las dos caras de los Zelarayán en un sábado con goleadas

La familia Zelarayán vivió un sábado de fútbol con emociones dispares. Lucas, titular en la selección de Armenia que fue vapuleada por el Portugal de Cristiano Ronaldo. Y Gonzalo, sobrino del “Chino”, autor de dos goles en el 4-0 de Belgrano a Talleres en el torneo de Reserva.

El “Chino” Zelarayán poco pudo hacer con Armenia, aún jugando de locales, contra Portugal, el puntero del grupo en Eliminatorias Uefa para el Mundial 2026. A los 32 ya perdían 3-0, y al final fue goleada 5 a 0, con doblete del voraz Cristiano.

Armenia sufrió una dura goleada ante Portugal con Zelarayán como titular. (AP).

Zelarayán, capitán de Belgrano, fue titular y disputó 60 minutos, hasta ser reemplazado por Sevikyan. El próximo compromiso será este martes a las 13 (hora argentina), cuando reciban en Ereván (capital de Armenia) a Irlanda. Para después emprender regreso a Córdoba, por lo que quedará al margen del partido entre el Pirata y San Martín de San Juan, el jueves 11 de septiembre en Alberdi en la reanudación del Clausura.

EL “CHINITO” DE BELGRANO QUE FUE FIGURA CONTRA TALLERES

El clásico de Reserva entre Talleres y Belgrano. (Nicolás Bravo / La Voz)

Por el Torneo Proyección 2025, Belgrano vapuleó a Talleres en la Boutique, donde la T había ganado todo lo que jugó; con un categórico 4-0.

Abrió y cerró la goleada Gonzalo Zelarayán, a los 34 del primer tiempo y a los 41 del complemento, de penal. Consagratoria actuación del sobrino del “Chino”.