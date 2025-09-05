Belgrano: a qué hora juega el “Chino” Zelarayán contra Cristiano Ronaldo y cómo verlo

Lucas Zelarayán, capitán y figura de Belgrano, vuelve al campo internacional para jugar con Armenia en eliminatorias Uefa. Y este sábado a las 13 (hora argentina), enfrentará nada menos que al Portugal de Cristiano Ronaldo, favorito para quedarse con el Grupo F rumbo al Mundial 2026. Televisado por ESPN y Disney Premium.

Con Cristiano como figura estelar, los “lusos” apuntan a sacar el pase directo a la Copa del Mundo y evitar sobresaltos en un hipotético repechaje. Mientras que Armenia, jugando como local, intentará dar la sorpresa después de una seguidilla de resultados adversos en partidos internacionales.

Zelarayán se pone a punto para los partidos con Armenia (Foto: Captura X).

Cristiano Ronaldo posa con la Eurocopa ganada en 2016

Zelarayan no estuvo en las convocatorias de partidos anteriores. Jugando para Armenia ya se cruzó con otro astro internacional, como el croata Luka Modric.

"El Chino" Lucas Zelarayán es figura de Armenia. Compartió un momento y cambió camisetas con Modric, de Croacia. (Instagram Armenia FF).

QUÉ PASARÁ CON ZELARAYÁN EN EL PRÓXIMO PARTIDO DE BELGRANO

Ricardo Zielinski, técnico de Belgrano, confirmó que Lucas Zelarayán no estará contra San Martín de San Juan, el jueves 11 de septiembre en Alberdi, cuando se reanude el Torneo Clausura tras la ventana Fifa.

Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, en el partido ante Defensa y Justicia. (Prensa Belgrano)

Cabe recordar que una semana después, el miércoles 17, el “Pirata” se jugará en Copa Argentina la clasificación a semifinales contra Newell’s en San Luis, y el “Ruso” preservaría parte de su potencial ante los sanjuaninos.