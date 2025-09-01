Nacido para Belgrano: el video dedicado a Lucas Zelarayán por sus 100 partidos con la Celeste

En su ansiado regreso a Belgrano, Lucas Zelarayán cumplió los 100 partidos defendiendo con la casaca Celeste. Y encuentra al 10 como figura y capitán del equipo de Ricardo Zielinski.

Desde el club de Alberdi le rindieron homenaje con un video titulado “nacido para Belgrano”. Un jugador hincha, ídolo “Pirata”. Es el jugador 34 surgido en las Inferiores del club, que alcanza esta cifra, desde su debut en Primera en 2012 (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Lucas Zelarayán y su gol ante Banfield. (Nicolás Bravo / La Voz).

En esa lista aparencen en el podio Tomás Rodolfo Cuellar (324 partidos jugados), Julio César Villagra (316 PJ) y Gastón Alejandro Turus (294 PJ). Más acá en el tiempo se escalonan Santiago Longo (163 PJ), Matías Suárez (148 PJ) y Ulises Sánchez (145 PJ).

¿BELGRANO LO TENDRÁ EN LOS PRÓXIMOS PARTIDOS?

Este lunes Lucas Zelarayán emprendió viaje a Armenia para sumarse a su selección y disputar las dos primeras fechas de las eliminatorias de la UEFA con miras al próximo Mundial.

Su agenda incluye dos partidos clave: el sábado 6 jugará contra Portugal y el martes 9 se enfrentará a Irlanda, ambos encuentros en condición de local.

Referentes: Lucas Zelarayán y Franco Jara antes del partido de Belgrano con Independiente por la Copa Argentina. (Prensa Belgrano)

Este compromiso con su selección hará que regrese a Córdoba el miércoles 10, lo que pone en duda su presencia en el próximo partido de Belgrano, frente a San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi.