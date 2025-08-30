El último refuerzo de Belgrano: su DT en Banfield lo describió, y pidió a Nicolás Meriano

Al filo mismo del cierre del mercado de pases, Belgrano avanzó para que Alexis Maldonado sea el séptimo refuerzo para este semestre. Como parte de la operación, Nicolás Meriano pasa a Banfield y Pedro Troglio, DT del “Taladro” y ex Instituto, habló de los dos.

“Maldonado es fuerte y con personalidad. Buen juego áreo en las dos áreas. No es tan rápido, pero si fuerte en los mano a mano. Defensor aplicado, muy profesional", lo describió Troglio en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Alexis Maldonado, defensor que llegaría a Belgrano. (Gentileza La Unión).

“A mi me mata un poco pero bueno, el club necesitaba el dinero. Y es una buena adquisición para Belgrano”, añadió el entrenador. En la victoria frente a Tigre, el zaguero fue reemplazado en el entretiempo, cuando ya circulaba que su pase estaba hecho.

Podcast Mundo Gloria. Pedro Troglio, director técnico de Instituto. (Nicolás Bravo / La Voz)

El zaguero central llega para la revisión médica y sumarse al plantel que conduce Ricardo Zielinski. Le compran el 80 por ciento del pase en 500 mil dólares, con contrato por dos años y medio.

EL JUGADOR DE BELGRANO QUE ENTRA EN LA OPERACIÓN

Nicolás Meriano, quien no tuvo una buena participación en la derrota de Belgrano el pasado lunes ante Central Córdoba y salió sustituído en el entretiempo, es parte de la operación de Alexis Maldonado, a préstamo para Banfield. Ya buscaba un cambio de aire, y estuvo cerca de pasar a Defensa y Justicia.

Nicolás Meriano puso el 2-1. Belgrano y Talleres se enfrentaron por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en Alberdi. (La Voz)

“Para hacer lo de Maldonado, teníamos que buscar un central. Como Meriano no estaba pasando un momento del mejor clima en Belgrano, tiramos la onda de un intercambio con un préstamo”, explicó Troilo.