Resumen de TV de Instituto y su empate; cómo quedó en la tabla y lo que viene

Instituto, que todavía no pudo ganar en Córdoba en lo que va del Clausura, igualó en cero con Independiente, penúltimo en la tabla de la Zona B. Otro resultdo que le dejó sabor a poco a la Gloria, sobre todo por su necesidad de triunfos tras dos derrotas consecutivas.

En la próxima, después del receso por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Instituto volverá a ser local. Contra Argentinos Juniors el domingo 14 de septiembre a las 15.

Instituto en su partido ante Independiente. (Nicolás Bravo / La Voz).

Por la novena fecha viajará a Mendoza para medirse con Godoy Cruz, domingo 21 a las 21.15; y nuevamente será local por la fecha 10, frente a Lanús, el domingo 28 a las 20.15.

CÓMO QUEDÓ INSTITUTO EN LAS TABLAS

Por el Torneo Clausura, Instituto aparece con seis puntos, a dos de San Martín de San Juan, que es el último de los que entra a octavos de final. El líder es River, con 12 unidades.

Instituto ante Independiente en Alta Córdoba. (Prensa IACC).

Por la tabla anual, en la que no puede descuidarse porque es la que define el segundo descenso, suma 24 puntos, bastante alejado de los sanjuaninos, que son los últimos con 17; y de Aldosivi y Talleres, con 18.