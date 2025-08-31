Está a préstamo de Belgrano en el líder de la zona y enfrentó al rival del Celeste en Copa Argentina

Con su apellido, además del talento natural, fue recibido más que bien en Barracas Central. “Me preguntaba si era pariente de Chiqui, y con Iván, compañero de equipo, nos decimos ‘primo’”, explicá Ignacio Tapia, volante a préstamo de Belgrano y con la frescura de sus 21 años.

Nacho se sumó a préstamo a comienzos de este 2025, buscando más minutos en cancha porque Belgrano repatriaba nada menos que a Lucas Zelarayán en su puesto. Y en Barracas hoy mira a todos desde arriba en la tabla de la Zona A.

"Que haya vuelto el Chino (Zelarayán) a Belgrano es lindo, no solo potencia al club, sino a todos los chicos. Me hablaron muy bien de él, y seguro está siendo un espejo para todos los pibes", resaltó Tapia en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Ignacio Tapia, volante de Belgrano, en el partido ante Huracán. (Prensa Belgrano)

“Miro siempre los partidos de Belgrano, soy hincha. Hay un gran plantel, me alegro el presente, que es mejor que el primer semestre. Y sí, me ilusiono con el regreso en 2026. A fin de año se verá, porque Barracas tiene opción de compra", explicó el enganche.

"Nacho" Tapia junto al presidente Artime, tras renovar su contrato. (Prensa Belgrano).

“Por ahora sólo pienso en Barracas, estoy muy cómodo y cumpliendo el objetivo que vine a buscar que es sumar minutos. Me sirvió tener a (Rubén) Insúa como técnico porque aumenta opciones a mi juego, y me gusta como me ubica en la cancha“, añadió.

En cuanto al favoritismo por Barracas, por ser el equipo de Chiqui Tapia, fue categoríco: “No nos fijamos en lo que dice el periodismo, o como se predispone el rival. Somos un equipo fuerte, creamos cuatro o cinco situaciones claras por partido, y se nota el trabajo”.

Chiqui Tapia habló en Colombia (Win Sport)

CONTRA EL RIVAL EN COPA ARGENTINA, Y LA VISITA A BELGRANO

Barracas Central retomó la punta al vencer a Newell’s en Rosario 2 a 1, remontando el marcador. Nacho Tapia ingresó desde el banco, y analizó al rival de Belgrano en cuartos de final de Copa Argentina el 17 de septiembre próximo.

“Se notó en el clima lo duro que es haber perdido el clásico con Central. De todos modos es buen equipo, tiene jugadores de jerarquía y buen pie como (Ever) Banega y (Gonzalo) Maroni. Si te agarran la pelota te complican, en eso se hacen fuertes".

Por otra parte, en la fecha 10 del Clausura, a fines de septiembre y previo al clásico con Talleres, Belgrano visitará a Barracas. Y a Tapia le tocará enfrentar a varios de sus ex compañeros.

Ignacio Tapia llena su boca de gol en el primer tanto de la Reserva (Prensa Belgrano).

“Tengo muchos amigos, como Ramiro Hernándes... con el Uli Sánchez compartí mucho en el año del ascenso, con el Tanque Passerini más allá de la diferencia de edad, el Jere Lucco y la mayoría de los chicos. Va a ser un lindo momento cruzarme con ellos, con quienes compartí muchas cosas”, vislumbró.

Norberto Fernández estará como DT interino por tercer partido consecutivo (Prensa Belgrano).

Y repasó también el recorrido en Inferiores. “En Villa Esquiú te forman muy bien para estar a la altura de jugar en Primera. El Beto (Fernández, DT de la Reserva) tiene una manera de llegarte, que te convence, como los otros integrantes de su cuerpo técnico, Leo Felicia y el profe Dino Mazaforte”.