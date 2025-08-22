El gol de un juvenil de Belgrano para que Barracas siga en la punta del Clausura

Barracas Central, líder de la Zona A del Torneo Clausura, empató en forma agónica con Defensa y Justicia 1 a 1 como local. Gol de Ignacio Tapia, a préstamo de Belgrano, en tiempo de descuento.
Tapia, enganche de 20 años quien se recuperó de una ruptura de ligamentos, anotó el empate tras una serie de rebotes y con reclamos por falta al arquero. Una jugada protestada por Defensa y Justicia, que se había puesto en ventaja por Juan Miritello, a los 15 minutos del complemento. El Halcón será rival de Belgrano en la séptima fecha, el domingo 31 de agosto a las 16.45.
De esta manera el “Guapo” se mantiene en la cima de la tabla y en soledad con 11 puntos, aunque tiene un par de perseguidores que lo pueden superar, caso Estudiantes de La Plata y Huracán; y equipos como Belgrano que lo alcanzarían con un triunfo.
BELGRANO SE PUEDE ACOMODAR ARRIBA
Belgrano juega este lunes frente a Central Córdoba en Alberdi, a las 19. En el intento de validar el opaco empate en Mar del Plata, y por su segunda victoria consecutiva como local.
Ricardo Zielinski espera la recuperación de Leonardo Morales de una carga muscular para confirmar la línea defensiva, y en la práctica de fútbol de ayer jueves salió sentido Lisandro López. De todos modos, ambos estarían en condiciones para el lunes ante los santiagueños.