El gol de un juvenil de Belgrano para que Barracas siga en la punta del Clausura

En el comienzo de la sexta fecha, el “Guapo” lo empató en tiempo de descuento frente a Defensa y Justicia

Jorge Nahúm
22 de agosto de 2025,

Barracas Central, el puntero de la Zona A, empató en la última del partido ante Defensa (Prensa Defensa).

Barracas Central, líder de la Zona A del Torneo Clausura, empató en forma agónica con Defensa y Justicia 1 a 1 como local. Gol de Ignacio Tapia, a préstamo de Belgrano, en tiempo de descuento.

Tapia, enganche de 20 años quien se recuperó de una ruptura de ligamentos, anotó el empate tras una serie de rebotes y con reclamos por falta al arquero. Una jugada protestada por Defensa y Justicia, que se había puesto en ventaja por Juan Miritello, a los 15 minutos del complemento. El Halcón será rival de Belgrano en la séptima fecha, el domingo 31 de agosto a las 16.45.

Jeremías Lucco e Ignacio Tapia en el equipo de Reserva ante Banfield (Prensa Belgrano).
De esta manera el “Guapo” se mantiene en la cima de la tabla y en soledad con 11 puntos, aunque tiene un par de perseguidores que lo pueden superar, caso Estudiantes de La Plata y Huracán; y equipos como Belgrano que lo alcanzarían con un triunfo.

BELGRANO SE PUEDE ACOMODAR ARRIBA

Belgrano juega este lunes frente a Central Córdoba en Alberdi, a las 19. En el intento de validar el opaco empate en Mar del Plata, y por su segunda victoria consecutiva como local.

Lisandro López, ante Aldosivi. (Prensa Belgrano).
Ricardo Zielinski espera la recuperación de Leonardo Morales de una carga muscular para confirmar la línea defensiva, y en la práctica de fútbol de ayer jueves salió sentido Lisandro López. De todos modos, ambos estarían en condiciones para el lunes ante los santiagueños.

