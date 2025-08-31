Resumen de TV de la derrota de Belgrano ante Defensa y Justicia: cómo quedó en la tabla y lo que viene

Con una gran expectativa viajó Belgrano a Florencio Varela para jugar ante Defensa y Justicia por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional.

A pesar de que jugó un buen partido, no pudo plasmarlo en la red y su rival, más contudente y con un arquero en gran nivel como Enrique Bologna, lo derrotó y lo dejó con las ganas de , aunque sea, sumar un punto de visitante.

Compacto de TV de Defensa y Justicia ante Belgrano:

Cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene

El equipo de Ricardo Zielinski lleva dos derrotas consecutivas: una de local ante Central Córdoba por 3 a 0 y luego ante Defensa y Justicia por 2 a 1. Así, el equipo perdió terreno en las posiciones.

Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

En la Zona A, quedó en el puesto 11 con ocho puntos. El último que ingresa es Banfield que sumó una unidad más pero, con las mismas unidades que el Pirata pero con mejor diferencia de gol están Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

En la tabla anual sigue lejos de los que clasifican para copas internacionales y ese objetivo se transforma fecha a fecha en utopía. Suma, en total, 25 unidades y ocupa el puesto 21. El último que estaría ingresando a Copa Sudamericana es Tigre, que suma 35.

El fútbol argentino tendrá un parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y el Pirata tiene su próximo compromiso el 11 de septiembre, a las 20, recibiendo a San Martín de San Juan.

Seis días después, el miércoles 17 en horario y sede a definir, deberá jugar ante Newell’s por los cuartos de final de la Copa Argentina.