La jugada del penal y el gol de Jara para que Belgrano le empate a Defensa y Justicia

Las cosas no empezaron bien para Belgrano en su visita a Defensa y Justicia por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. Caía 1 a 0 con gol de Rafa Delgado.

Luego de pasarla mal ya que el Halcón de Varela pudo aumentar la ventaja, el Pirata reaccionó recién cerca de los 20 minutos con un cabezazo de Spörle que pasó cerca del travesaño de Bologna.

EL EMPATE DE BELGRANO ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

Tres minutos después, llegó la jugada de la polémica. La pelota fue de izquierda a derecha y de allí al centro en una buena combinación del visitante.

HAY PENAL PARA BELGRANO 🖥️ Viola revisó en el VAR y sancionó la mano de Hausch



La pelota le quedó servida a González Metilli que pateó de zurda y se desvió en la mano del defensor.

Felipe Viola, árbitro del partido, consultó con el VAR y cobró el penal que luego Franco Jara, con un derechazo al medio, transformó en el empate en un gol.