Vía Córdoba / Video

La jugada del penal y el gol de Jara para que Belgrano le empate a Defensa y Justicia

El Pirata lo perdía ante el equipo de Florencio Varela y logró la igualdad mediante un tiro desde los doce pasos.

Matías Candoli
Matías Candoli

31 de agosto de 2025,

La jugada del penal y el gol de Jara para que Belgrano le empate a Defensa y Justicia
El abrazo de Gabriel Compagnucci a Franco Jara que convirtió de penal para Belgrano ante Defensa y Justicia

Las cosas no empezaron bien para Belgrano en su visita a Defensa y Justicia por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. Caía 1 a 0 con gol de Rafa Delgado.

Luego de pasarla mal ya que el Halcón de Varela pudo aumentar la ventaja, el Pirata reaccionó recién cerca de los 20 minutos con un cabezazo de Spörle que pasó cerca del travesaño de Bologna.

EL EMPATE DE BELGRANO ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

Tres minutos después, llegó la jugada de la polémica. La pelota fue de izquierda a derecha y de allí al centro en una buena combinación del visitante.

La pelota le quedó servida a González Metilli que pateó de zurda y se desvió en la mano del defensor.

Felipe Viola, árbitro del partido, consultó con el VAR y cobró el penal que luego Franco Jara, con un derechazo al medio, transformó en el empate en un gol.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS