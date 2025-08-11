Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez con un anillo millonario y así reaccionó

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están en pareja desde el 2016, pero recientemente el futbolista decidió dar un paso más en la relación e, inesperadamente, le propuso matrimonio a la madre de sus hijos.

Cabe mencionar que, el deportista conoció a Georgina Rodríguez cuando ella trabajaba como asistente de ventas en la tienda Gucci de Madrid y, desde entonces, la conexión entre ambos fue tan grande que decidieron formar una familia.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

La relación fue pública desde el 2017 y, rápidamente, ambos agradaron la familia con su primera hija en común, pero ni Georgina Rodríguez ni Cristiano Ronaldo habían hablado sobre casarse de forma legal y, posteriormente, hacerlo por la iglesia.

Aun así, el hogar de Cristiano ya estaba muy consolidado con la integración de su primer hijo Cristiano Jr, el nacimiento de Alana Martina y la llegada de los gemelos Eva y Mateo. Incluso, para el 2021, Georgina Rodríguez comunicó que estaba nuevamente embarazada y tendría mellizos.

Sin embargo, tiempo más tarde, Cristiano y Georgina Rodríguez anunciaron que uno de los mellizos (Ángel) murió, en tanto su hermana, Bella Esmeralda, se convirtió en la quinta hija del futbolista.

La empresaria y Cristiano Ronaldo recibieron una especial noticia familiar.

Desde aquel duro momento que, en algún punto, fue un hecho difícil de afrontar para la pareja, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez fortalecieron aún más el vínculo familiar mientras residen en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo le pidió casamiento a Georgina Rodríguez

Cuando la pareja parecía ya establecida, Cristiano Ronaldo decidió dar el paso más importante con Georgina Rodríguez. Puntualmente, el deportista le pidió casamiento y ella dijo que sí.

Así luce el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez posteó en su Instagram una fotografía de la lujosa joya que Cristiano le dio para, de esa manera, informar que, finalmente, el futbolista le propuso matrimonio. En ese contexto, la influencer escribió al pie de la imagen lo siguiente: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Georgina Rodríguez se comprometió con Cristiano Ronaldo.

Luego de tal anuncio, algunos medios europeos destacaron que el anillo de compromiso que Cristiano le obsequió a Georgina Rodríguez estaría valorado entre los cinco y seis millones de dólares. Por su parte, se cree que la joya sería de la marca Cartier o Harry Winston, aunque la modelo todavía no confirmó tal dato.