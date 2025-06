Lucas Zelarayán y el regreso a Belgrano: “Volví y no le fallé a mi yo de chico”

Largamente esperado, Lucas Zelarayán concretó su regreso a Belgrano a fines de 2024 y después de casi una década. Y el hincha Pirata fue feliz. Pasó la mitad del año y el “Chino” sabe que debe mostrar su mejor versión en este segundo semestre.

“Cuando yo volví, mi yo de chico, el que iba a la cancha, estaba contento y no le fallé a ese. Tenía el objetivo y en una edad para competir“, aseguró el ”Chino" en una entrevista publicada en los medios oficiales del club de Alberdi.

“No quería volver sólo para darme un gusto. Apenas me fui del club sabía que iba a volver, bien, competitivo. Es una amor que crece cuando estás lejos. Estos años encontré herramientas para controlar las emociones, y salir un poco del hincha que quiere hacer cualquier cosa para ganar. Es un tira y afloje con eso, no me gusta perder a nada", remarcó.

Lucas Zelarayán en el partido ante San Martín, en San Juan. (Prensa Belgrano).

“Me encanta estar vestido de Belgrano. En México, en Estados Unidos, en Arabia. Me llevaban ropa, y el día del partido me levantaba con la ropa de Belgrano puesta. Lo veía tranquilo al partido, sin volverme loco. Lo ves del lado del jugador... Pero por ahí renegaba je”, recordó el volante.

Belgrano presentó a sus cuatro nuevos refuerzos Lucas Zelarayán, Fausto Grillo, Elías López y Julián Mavilla. (Facundo Luque / La Voz)

LA COPA ARGENTINA POR DELANTE

Lucas Zelarayán no formó parte de los amistosos de Belgrano con Instituto. Al presentar una carga muscular el cuerpo técnico decició preservarlo para el cruce con Defensores de Belgrano por Copa Argentina.

Lucas Zelarayán fue parte de los amistosos entre Belgrano y San Martín de San Juan jugado en el Gigante de Alberdi

Sí llegaría en condiciones para el encuentro, este viernes a las 21.10 en el estadio La Pedrera, en San Luis, donde el Pirata buscará el pase a octavos de final. También sería de la partida el delantero Franco Jara, quien se recupera de una tendinítis.