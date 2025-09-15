Ya se venden las entradas para Newell’s vs Belgrano por la Copa Argentina: precios, horarios y dónde conseguirlas

Newell’s Old Boys enfrentará a Belgrano de Córdoba este miércoles 17 de septiembre a las 18 en La Pedrera, Villa Mercedes, por los cuartos de final de la Copa Argentina y este lunes el club anunció el inicio de la venta de entradas para sus hinchas.

La venta para la parcialidad rojinegra arranca este lunes 15 y continúa el martes 16 de septiembre, de 11 a 18 horas, en las boleterías de la Puerta 6 del estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

Para quienes estén en San Luis, el expendio de localidades será el miércoles 17, de 11 a 17 h, en la Casa de la Música en Comandante Videla 152, Villa Mercedes.

Los precios quedan confirmados: menores (hasta 11 años) $25.000; populares $35.000; plateas $60.000. Se puede pagar en efectivo, tarjeta de débito o crédito.

Para el público con discapacidad, quien lo necesite deberá presentar el carnet correspondiente; la acreditación puede hacerse el martes en la Oficina de Atención al Socio, de 12 a 18 h.

Las tribunas asignadas para los hinchas de Newell’s serán la popular norte, que cuenta con escenario fijo, y la platea oeste.

Además, la organización dispuso un recorrido recomendado para los hinchas rojinegros con el fin de evitar cruces con la parcialidad de Belgrano. Se sugirió llegar a Villa Mercedes por la ruta nacional 7, atravesando Rufino, como medida de seguridad vial y logística.

La parcialidad de Belgrano también tiene puntos de venta específicos: en Córdoba, ambas jornadas de lunes y martes, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Julio César Villagra, ubicado en Barrio Alberdi.

El día del partido también habrá venta física para ambas parcialidades en San Luis: los de Newell’s podrán comprar en la Casa de la Música, mientras que los de Belgrano lo harán en el Palacio de los Deportes José María Gatica ubicado en Colombia 123, Villa Mercedes.

Se recomienda a los hinchas verificar que las entradas correspondan al club correspondiente y que estén emitidas por los canales oficiales para evitar falsificaciones. Además, se aconseja llegar con anticipación al estadio para evitar demoras ya que se prevé mucho tránsito por ser una sede neutral y de gran convocatoria.