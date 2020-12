Talleres avanza a paso firme en la Copa “Diego Armando Maradona” de la Liga Profesional. Justamente este sábado su DT, Alexander Medina alcanzó una marca histórica en al institución albiazul.

El sábado pasado Talleres venció a San Lorenzo por 2-0 en el Nuevo Gasómetro y ese dato no es un dato más ya que de esta manera el “Cacique” se transformó en el único entrenador en la historia de la “T” en ganar en los estadios de River (2019), Boca (noviembre) y San Lorenzo.

“Vamos consolidando la identidad de juego. Somos sólidos en defensa y tenemos varias opciones ofensivas. Es un equipo solidario que sabe a qué juega y tiene un gran despliegue en lo físico”, había declarado Medina luego del triunfo.

“La clave está en el equipo en sí, y me llena de orgullo porque como trabaja y por la personalidad que muestra. El único partido en el que no me fui con buenas sensaciones fue en el 0 a 0 con Boca. Ahora todos tenemos que jugar final a final y dar lo mejor”, completó.

Talleres no la tenía fácil y accedió a la Zona Campeonato luego de terminar en segundo lugar en el denominado “grupo de la muerte” que compartía junto a Lanús, Boca y Newell’s. A eso se le sumaban las notables bajas que había sufrido en su plantel durante el receso.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol