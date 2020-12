Ganó con Talleres en el Monumental, en la Bombonera y ahora, en el Nuevo Gasómetro. Alexander Medina afirma su idea en la T, y empezó con un inobjetable triunfo sobre San Lorenzo por 2 a 0 en el inicio de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.

“Vamos consolidando la indentidad de juego. Somos sólidos en defensa y tenemos varias opciones ofensivas. Es un equipo solidario que sabe a qué juega y tiene un gran despliegue en lo físico”, resaltó el Cacique.

“Es cierto que festejó el penal que malogró San Lorenzo como si fuera un gol, porque no me gustaba ese momento del partido y porque además, estaba seguro de que no lo hacía”, apuntó el DT uruguayo sobre la oportunidad que dilapidó el paraguayo Ángel Romero.

“La clave está en el equipo en sí, y me llena de orgullo porque como trabaja y por la personalidad que muestra. El único partido en el que no me fui con buenas sensaciones fue en el 0 a 0 con Boca. Ahora todos tenemos que jugar final a final y dar lo mejor”, completó.