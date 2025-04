El Belgrano que viene: un lateral regresa del préstamo en Chile y evaluarán si se queda

Belgrano enfrentará a Unión de Santa Fe por la última fecha del Apertura y sólo para cumplir con el fíxture. Por que ya se enfoca en el próximo semestre y en cambiar la pálida imagen de esta parte del año.

Es sabido que Ricardo Zielinski pidió refuerzos, sobre todo para la defensa y en los cuatro puestos. Y en el lateral izquierdo Belgrano recupera una posible alternativa para el costado izquierdo.

Entrenamiento de fútbol de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. (Pedro Castillo / La Voz)

Se trata del chileno Alex Ibacache, quien no se se afianzó como titular y fue cedido al Everton de Chile hasta este próximo 30 de junio. En el equipo de Viña del Mar, el lateral jugó 17 partidos, convirtió un gol y dio una asistencia.

#Belgrano | 🔙 Alex Ibacache regresará a Belgrano. 🇨🇱 Everton ya le confirmó a su representante que no ejecutará la opción de compra. Jugó 17 partidos, anotó un gol y dio una asistencia.



🧐 El "Pirata" definirá si se queda o sale nuevamente cedido.



ℹ️ con @Peraltafifo pic.twitter.com/GQJaCfgdrU — Facundo Priante (@Facu_Priante) April 28, 2025

Más allá de no haber conformado en el club de Alberdi, es uno de los puestos más descubiertos. En el anterior mercado no llegó un refuerzo para ese sector de la cancha, alternó Tobías Ostchega y terminó jugando en una posición que no es la suya Fausto Grillo.

Fausto Grillo en el ensayo de este martes en Villa Esquiú (Prensa Belgrano)

De cualquier modo no es seguro que el chileno se quede o si le buscarán otro destino en un nuevo préstamo. Un arquero, laterales por los dos costados, un par de zagueros y un volante de contención, las prioridades que fijó el Ruso.

COPA ARGENTINA, OBJETIVO EN PIE

Después del compromiso en Santa Fe, el plantel de Belgrano queda a la expectativa de la fecha para jugar por Copa Argentina, a la que accedió a los 16avos de final tras vencer 3-1 a Real Pilar.

Belgrano enfrentó a Real Pilar por los 32avos de final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El rival será Defensores de Belgrano, de la Primera Nacional, que dejó en el camino a Barracas Central. Podrían enfrentarse el miércoles 14 o viernes 16 de mayo, con La Rioja como posible sede.